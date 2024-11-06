6日，市政协十四届十三次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。 6日，市政协十四届十三次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。 会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，传达学习省委、市委重要会议精神，听取市政府关于我市2024年经济社会发展情况和市政协十四届二次会议以来提案办理情况的通报，围绕“持续释放世客会效应”开展协商议政，审议通过市政协2025年度协商工作计划，听取各专门委员会2024年工作总结暨2025年工作打算的汇报，审议通过政协第十四届洛阳市委员会委员调整有关事宜，协商通过十四届市政协常委会工作报告(草案)、提案工作报告(草案)和市政协十四届三次会议其他文件材料，审议通过有关人事事项等。 孙延文指出，要认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要文章精神，深刻领会中共中央和省委、市委关于当前经济形势的科学判断，找准服务大局与履行职能的结合点，切实把思想和行动统一到中共中央和省委、市委决策部署上来，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要全面总结2024年履职成效，深入谋划2025年工作，坚持围绕中心、服务大局，高标准履职尽责、高质量协商议政、高效能发挥作用，更好地为现代化洛阳建设凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。要周密做好市政协十四届三次会议各项筹备工作，提升政治站位，提高议政质量，加强服务保障，严肃会风会纪，确保大会取得圆满成功。 任丽君、张汉智、魏险峰、程相朝、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、赵振峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)