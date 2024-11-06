江凌调研春节后复工复产工作

6日，市委书记江凌深入部分重点企业和重大项目建设一线，调研春节后复工复产工作。他强调，要深入落实中央、省委、市委部署要求，坚持以科技创新为引领，全力以赴抓发展促转型，只争朝夕拼抢一季度、实现“开门红”。

江凌在调研春节后复工复产工作时强调

创新引领全力以赴抓发展促转型

只争朝夕拼抢一季度实现“开门红”

6日，市委书记江凌深入部分重点企业和重大项目建设一线，调研春节后复工复产工作。他强调，要深入落实中央、省委、市委部署要求，坚持以科技创新为引领，全力以赴抓发展促转型，只争朝夕拼抢一季度、实现“开门红”。

在洛阳大数据产业园，江凌走访中移在线服务有限公司等企业，了解企业管理运营情况，察看中移在线二期项目建设情况。他指出，要紧盯人工智能、AI大模型等前沿技术，发挥人才集聚等优势，加快推动呼叫服务等产业转型升级，不断提升综合竞争力。

中航光电民机与工业互联产业园是我市聚焦在优质存量上做增量，支持中航光电投资建设的重点项目。江凌走进项目建设一线，详细了解园区建设进度，感谢企业为洛阳发展作出的贡献。他指出，光电产业是洛阳市重点培育的优势产业。希望中航光电充分利用自身技术优势，强化系统性谋划、前瞻性布局，聚焦风口赛道，着力延链补链强链，为洛阳高端装备制造业发展增添更多新动能。

在国家级高新技术企业中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司，江凌察看了特种装备智能化生产线，详细了解企业节后复工复产情况以及新一年的生产计划和发展规划。江凌指出，双瑞特装在特种装备领域有着独特的技术和产品优势，希望企业乘势而上，加快数智化改造步伐，让“洛阳智造”成为产业升级的鲜明标识。

在洛阳北方易初摩托车有限公司，江凌走进生产一线，察看最新研发的新能源系列产品，了解企业销售情况，希望企业准确把握市场需求变化，统筹国内、国际两个市场，加大产品创新力度，提升品牌影响力，实现新的更大发展。

在中信重工，江凌先后察看了智能矿山重型装备全国重点实验室、高端材料绿色智能制造车间等重点项目建设情况，到数控三车间察看生产运营情况。他指出，要坚持以国家战略需求为导向，深耕重型装备制造领域，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的关键装备研发制造，不断提升企业核心竞争力。要以中信装备集团组建为契机，持续深化国企改革，建立完善与现代企业制度相适应的体制机制，努力实现效益更好、活力更足、优势充分释放的高质量发展。

在东力重工，江凌察看企业新建成的新能源电子材料研发中心及新材料深加工生产线，对企业近年来拉长产业链条、扩大国际市场的成效给予肯定，并现场办公协调解决企业提出的问题。他强调，各级各部门要强化服务意识，做到政策“精准滴灌”、服务主动上门，及时帮助企业解决实际问题，为企业复工复产和发展壮大提供全方位支持。

江凌还察看了滨河南路下穿天街工程建设情况。

王军、潘开名、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)