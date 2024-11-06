非遗狮舞、少林功夫……洛邑古城元宵奇妙游活动精彩启幕

元宵佳节将至，6日，洛邑古城元宵奇妙游活动启幕，非遗狮舞、少林功夫、百戏杂耍等表演精彩上演，带领游客沉浸式感受传统文化的别样魅力。

元宵佳节将至，6日，洛邑古城元宵奇妙游活动启幕，非遗狮舞、少林功夫、百戏杂耍等表演精彩上演，带领游客沉浸式感受传统文化的别样魅力。

鼓声震天，红绸狮头昂首，眉眼熠熠生辉。元宵奇妙游活动在青海非遗狮舞中拉开序幕。活动从6日持续至12日，期间，洛邑古城文峰广场主舞台全天轮番上演精彩节目，日间场既有展现少林绝技的功夫秀，也有充满韵律感和异域风情的国风舞蹈《胡俑奇妙夜》，晚间场则化身国潮狂欢盛会，《天庭潮音》融合传统民乐与电子音乐，DJ版《龙门金刚》搭配震撼视觉，更有“神仙蹦迪”互动环节，邀请游客绕圈共舞，打破古今次元壁。

穿梭于古城的亭台楼阁间，欣赏非遗绝技、国潮音乐、奇幻视觉秀，并参与互动巡游与民俗游戏……除了文峰广场主舞台外，洛邑古城新潭、墨池、金昌街、立德亭等景点也会轮番上演舞蹈《洛神赋》、光影秀《瑞鹤呈祥》、水船表演《诗画》等精彩节目，将非遗技艺、传统民俗与国潮元素深度融合，通过科技视听与互动设计还原古代上元灯会的热闹场景，为游客呈现一场难忘的视听盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 石智卫）