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洛阳市十六届人大常委会2024年监督工作综述
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.06 21:12
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　　从听取和审议专项工作报告、执法检查，到“面对面”活动、流动工作站；从暗访监督、满意度测评，到全流程管理、三级联动监督……一项项工作的背后，是洛阳市人大常委会过去一年依法监督服务大局的履职足迹。

　　2024年，洛阳市人大常委会将人大工作深度融入全市发展大局，确保市委中心工作推进到哪里，人大工作就及时跟进到哪里，力量作用就发挥到哪里。

　　把监督融入中心大局，助力经济高质量发展

　　“督”出实效，“改”出提升。洛阳市人大常委会聚焦优质存量企业做增量，设立人大代表流动工作站，开展人大代表与国家机关负责人“面对面”活动，为重点企业实现产值“稳中有升”提供有力支持。

　　着眼服务保障机制不健全、惠企政策落实不到位等，开展科技创新专项监督、市县区人大联动监督等，督促解决146个难点堵点问题。

　　针对考古前置政策落实不到位、效率不高、勘探发掘资金保障不足等问题，开展了文物部门支持地方经济发展专项监督，为全市经济社会发展提供有力支撑。

　　围绕打造最优营商环境，通过听取专项报告、开展执法检查等方式，督促解决了重处罚轻指导、帮扶政策不够精准等97个问题，推动120个“高频事项”实现“跨省通办”。

　　以“监督质效提升年”活动为抓手，在全国首创监督工作全流程管理办法，实行无记名百分制满意度“双测评”，以“清单式”监督完成优质存量企业做增量、优化营商环境、特色餐饮等“小切口”监督36项，有力助推了经济社会高质量发展。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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