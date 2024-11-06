洛阳市十六届人大常委会2024年监督工作综述

从听取和审议专项工作报告、执法检查，到“面对面”活动、流动工作站；从暗访监督、满意度测评，到全流程管理、三级联动监督……一项项工作的背后，是洛阳市人大常委会过去一年依法监督服务大局的履职足迹。

从听取和审议专项工作报告、执法检查，到“面对面”活动、流动工作站；从暗访监督、满意度测评，到全流程管理、三级联动监督……一项项工作的背后，是洛阳市人大常委会过去一年依法监督服务大局的履职足迹。

2024年，洛阳市人大常委会将人大工作深度融入全市发展大局，确保市委中心工作推进到哪里，人大工作就及时跟进到哪里，力量作用就发挥到哪里。

把监督融入中心大局，助力经济高质量发展

“督”出实效，“改”出提升。洛阳市人大常委会聚焦优质存量企业做增量，设立人大代表流动工作站，开展人大代表与国家机关负责人“面对面”活动，为重点企业实现产值“稳中有升”提供有力支持。

着眼服务保障机制不健全、惠企政策落实不到位等，开展科技创新专项监督、市县区人大联动监督等，督促解决146个难点堵点问题。

针对考古前置政策落实不到位、效率不高、勘探发掘资金保障不足等问题，开展了文物部门支持地方经济发展专项监督，为全市经济社会发展提供有力支撑。

围绕打造最优营商环境，通过听取专项报告、开展执法检查等方式，督促解决了重处罚轻指导、帮扶政策不够精准等97个问题，推动120个“高频事项”实现“跨省通办”。

以“监督质效提升年”活动为抓手，在全国首创监督工作全流程管理办法，实行无记名百分制满意度“双测评”，以“清单式”监督完成优质存量企业做增量、优化营商环境、特色餐饮等“小切口”监督36项，有力助推了经济社会高质量发展。