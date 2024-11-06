洛阳市两会即将召开 洛报集团组建融媒报道团队传递两会好声音

洛阳市十六届人大三次会议、洛阳市政协十四届三次会议即将举行。洛阳日报报业集团组建融媒报道团队，聚焦移动端，注重视频化，强化交互性，持续创新媒体融合传播手段，全方位、多视角、立体化展现代表委员履职风采，全面、及时、权威、生动地传播两会好声音。

洛阳市十六届人大三次会议、洛阳市政协十四届三次会议即将举行。洛阳日报报业集团组建融媒报道团队，聚焦移动端，注重视频化，强化交互性，持续创新媒体融合传播手段，全方位、多视角、立体化展现代表委员履职风采，全面、及时、权威、生动地传播两会好声音。

洛阳市两会是洛阳市政治生活中的一件大事，与广大市民生活息息相关。洛报集团高度重视市两会宣传报道工作，深入落实市委关于新闻宣传工作的指示要求，提前谋划部署，认真制订方案，并高度重视新媒体传播、手机端呈现，将通过丰富的融媒体产品，为全市各界呈现立体、丰富、深入的两会全景。

今年洛阳市两会，洛报集团除纸媒外，还将通过13个百万粉丝平台等融媒体矩阵，以新意满满的融媒产品进行多渠道、立体化宣传报道，讲好洛阳故事。

新媒体、手机端是今年洛报集团两会融媒体宣传报道的重点创新方向。除直播、短视频、海报长图等融媒体产品，今年洛报集团还将创新制作短剧等融媒体作品，让两会精神解读更接地气。

洛阳市两会期间，洛报集团将认真做好各项议程宣传报道。同时，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等重点内容，结合代表委员的视角、经历，开设《代表委员通道》《两会看新景》《新征程新故事》《代表委员说变化》等栏目，全方位、多角度展现两会新亮点、洛阳新变化，为加快推进现代化洛阳建设凝聚更广泛力量。

（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 孙小蕊）