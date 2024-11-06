阵风8级！洛阳大风降温天气来了

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周的周前期我市以晴好天气为主，周后期云系较多。受持续冷空气扩散影响，6日夜间到7日风力较大，7日、8日最高气温较前期明显下降，凌晨最低气温较低。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周的周前期我市以晴好天气为主，周后期云系较多。受持续冷空气扩散影响，6日夜间到7日风力较大，7日、8日最高气温较前期明显下降，凌晨最低气温较低。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周的周前期我市以晴好天气为主，周后期云系较多。受持续冷空气扩散影响，6日夜间到7日风力较大，7日、8日最高气温较前期明显下降，凌晨最低气温较低。 具体预报 今天夜里：晴天间多云，西北风3级～4级。 7日(周五)：晴天间多云，偏北风4级左右，阵风7级～8级，气温-5℃～2℃。 8日(周六)：晴天间多云，气温-6℃～3℃。 9日(周日)：晴天间多云，气温-4℃～7℃。 10日(周一)：晴天到多云，气温-3℃～11℃。 11日(周二)：多云间阴天，气温-2℃～10℃。 12日(周三)：阴天到多云，气温0℃～9℃。 13日(周四)：多云到阴天，气温-3℃～8℃。⑥