阵风8级！洛阳大风降温天气来了

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周的周前期我市以晴好天气为主，周后期云系较多。受持续冷空气扩散影响，6日夜间到7日风力较大，7日、8日最高气温较前期明显下降，凌晨最低气温较低。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周的周前期我市以晴好天气为主，周后期云系较多。受持续冷空气扩散影响，6日夜间到7日风力较大，7日、8日最高气温较前期明显下降，凌晨最低气温较低。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周的周前期我市以晴好天气为主，周后期云系较多。受持续冷空气扩散影响，6日夜间到7日风力较大，7日、8日最高气温较前期明显下降，凌晨最低气温较低。
具体预报
今天夜里：晴天间多云，西北风3级～4级。
7日(周五)：晴天间多云，偏北风4级左右，阵风7级～8级，气温-5℃～2℃。
8日(周六)：晴天间多云，气温-6℃～3℃。
9日(周日)：晴天间多云，气温-4℃～7℃。
10日(周一)：晴天到多云，气温-3℃～11℃。
11日(周二)：多云间阴天，气温-2℃～10℃。
12日(周三)：阴天到多云，气温0℃～9℃。
13日(周四)：多云到阴天，气温-3℃～8℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605