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新奇又有趣！到洛阳民俗博物馆 体验沉浸式互动剧本游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.06 19:24
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　　洛阳民俗博物馆日前推出博物馆奇妙游系列之“潞泽风华”沉浸式互动剧本游活动，为市民与游客献上一场融合历史、文化与科技的春节文旅盛宴。

　　该剧本以清代潞泽会馆历史为背景，构建一场围绕晋商文化和家国情怀相交织的故事，通过故事角色引导、实景解谜，带领玩家穿越百年时光，触摸商帮传奇。活动期间，游客将化身故事主角，手持以真实文物为原型设计的各类道具，在清代古建潞泽会馆中展开一场别开生面的文化探索，通过破译账本密码、解读家族族谱等任务，沉浸式感受晋商“诚信为本、纵横天下”的经营智慧。

　　活动巧妙结合AR技术，游客用手机扫描场景，在虚实交织中解锁馆藏文物背后的故事，玩家既能通过合作解谜了解河洛民俗文化，还能收集“通关文牒”兑换限定文创礼品。

　　这个春节，洛阳各大文博场馆纷纷结合馆藏文物推出“博物馆奇妙游”等沉浸式体验项目，推动文旅产业从“静态观览”向“深度参与”转型。您不妨走进百年会馆，在青砖黛瓦间解码历史脉络，感受传统文化与现代创意的碰撞之美。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杨珂馨 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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