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创新运营模式 洛阳博物馆玩出“新花样”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.06 19:25
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　　今年春节假期期间，洛阳多家博物馆的夜晚跟白天一样“热闹”。当暮色笼罩千年古都，博物馆的灯光次第亮起，游客手持道具穿梭于展厅之间，一场关于历史与未来的对话悄然上演。记者走访发现，这场打破常规的文化盛宴背后，是我市“博物馆+公司”运营合作新模式的深层探索——当传统文博场馆牵手市场力量，历史文化的魅力在跨界融合中得到彰显，文博事业发展的动能也不断被激活。

　　沉浸式夜游，引发闭馆后的“穿越热”

　　2月3日晚7点，洛阳古墓博物馆入口处排起长队，25名游客们身穿汉服、手持灯笼，开启了一场名为“何不秉烛游”的沉浸式夜游活动。

　　记者跟随体验发现，该活动将“河洛遗冢”等虚构故事嵌入真实文物场景，游客们会在古墓探秘的过程中随机遇到不同的“古人”，通过互动解谜推动剧情发展，解锁历史知识。一位带着孩子的家长感慨：“以前孩子觉得文物‘看不懂’，现在追着NPC(非玩家角色)问墓主人生平。”

　　这场“博物馆奇妙夜”并非孤例。春节假期期间，洛阳古墓博物馆从去年延续至今的传统夜游项目——“忘川遗书”实景互动解谜游戏依然火爆，该项目以交互体验赋能古墓文化，用沉浸式的方式让观众与“墓主人”之间展开对话。此外，在洛阳博物馆，“一夜探古今——洛博之夜”沉浸式夜游活动通过沉浸式讲解、场景式复原演绎、NPC互动等形式，将文物活化，让历史重现。

　　记者了解到，这些火爆沉浸式夜游项目，均为“博物馆+公司”运营合作新模式下跨界融合的文化产品。在项目实施过程中，市场化运营团队负责剧本开发、设计闯关机制和流量运营，博物馆则提供IP和场景，确保历史知识的准确性。

　　“博物馆拥有大量未充分开发的文化资源，而企业擅长将资源转化为可体验的产品。”市文物局相关负责人说，通过跨界融合，博物馆可以将战国错银蛇形铜承弓器的精密工艺、西汉壁画墓“龙蛇穿璧”的哲学隐喻，转化为可感知的互动体验，既保护了文物本体，又实现了文化价值的创造性转化。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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