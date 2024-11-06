占比达79.88%！绿色出行成洛阳市民主要选择

洛报融媒记者6日从洛阳市交通运输局获悉，目前洛阳中心城区居民绿色出行比例已达79.88%。

洛报融媒记者6日从洛阳市交通运输局获悉，目前洛阳中心城区居民绿色出行比例已达79.88%。

洛阳高度重视公交优先发展和公交都市创建工作，2023年印发的《洛阳市推动城市公共交通高质量发展实施方案》提出，到2025年，城市公共交通机动化出行分担率不低于45%。目前，洛阳城市公共交通机动化出行分担率已达51%，市民绿色出行比例达79.88%。

2022年，洛阳成功创建国家公交都市建设示范城市，城市公共交通机动化出行分担率和绿色出行比例随之成为公交都市动态评估的重要考核指标。近年来，洛阳持续对城市居民出行情况进行调查，目的是全面掌握洛阳居民最新的交通出行特征、突出问题，为进一步提高城市绿色出行服务水平和吸引力提供决策支撑，为城市交通建设发展提供数据基础和技术支撑，为洛阳公交都市动态评估工作提供基础数据依据。2024年的《洛阳市城市居民出行调查报告》对西工区、老城区、涧西区、洛龙区、瀍河区进行抽样调查，报告显示，截至2024年10月，洛阳中心城区有公共汽电车线路133条，有轨道线路2条。

城市公共交通机动化出行分担率，是指城市居民选择公共交通的出行量占机动化出行总量的比例，居民出行方式包括公共汽电车、城市轨道交通、城市轮渡等，不含公共自行车、互联网租赁自行车、出租汽车等交通工具。绿色出行比例，是指城市居民选择城市轨道交通、公共汽电车、自行车(包含电动自行车)和步行等绿色出行方式的出行量占城市出行总量的比例。有效调查问卷显示，洛阳中心城区居民通过自行车、电动自行车出行占比最高，占比38.67%。其次为步行，占比20.78%。随后分别是私家车、公交车、地铁、出租车(网约车)、摩托车和其他。

绿色出行方式已经成为洛阳中心城区居民出行的主要选择，城市公共交通高质量发展取得阶段性成效。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 常祎菲）