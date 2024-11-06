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冲刺开门红！洛阳超八成规上工业企业复工复产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.06 17:07
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　　6日，记者从洛阳市工信局获悉，截至当日，洛阳市2124家规模以上工业企业中，超八成已复工复产，预计2月13日(正月十六)前，全市规模以上工业企业将实现应复尽复。

　　一天不耽误、一刻不懈怠。春节假期前，洛阳各部门提前谋划部署，深入企业走访服务，主动协调畅通供需对接，全力保障各类生产要素，积极配套出台激励举措，引导企业春节期间连续生产、增产扩产。据统计，河南炼化、万基控股等257家企业实现了春节期间连续生产，其中年产值超10亿元企业达42家。

　　其中，聚焦“开门红”政策传达，洛阳通过入企走访、媒体宣传等多形式、多渠道，对满负荷生产奖励、午间低谷工业电价等政策进行宣讲。针对有技改需求的企业，洛阳工信部门还在节日期间积极对接，详细介绍设备更新、技术改造相关政策，助力企业降低技改成本。

　　聚焦要素保障，洛阳紧盯用能、资金、人才等关键要素，提前建立电网负荷、机组运行、电煤储备日监测机制，确保各电厂存煤可用天数不低于20天，组织保供企业提前向上游气源方支付预付款，并按照日均气量需求的1.5倍进行用气储备。今年春节期间，全市实行供电应急抢修和企业生产用气24小时备班制，通过提前部署各类相关物资，持续为企业正常运转保驾护航。

　　聚焦稳产复产企业精准服务，洛阳由市县两级工信部门牵头，开展入企走访慰问活动，针对连续生产企业建立市、区(县)、街道(乡镇)三级包联体系，确保企业问题第一时间掌握、政策服务第一时间送达，全力保障连续生产企业满负荷运行。

　　当前全市复工复产工作有序推进，河洛大地上的工厂车间纷纷开启“忙碌模式”，以开工“加速度”跑出“开门红”。根据规划，洛阳后续将继续结合重点县区、重点行业、重点企业，精准做好运行监测，持续完善企业服务保障机制，持续加快工业项目建设，力争在2025年推动17条优势产业链营收突破5200亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘飞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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