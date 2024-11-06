洛阳“强子哥”厉害了！墙绘作品受到新华社关注

“洛阳大哥在‘破墙’上画三角梅花树，连花枝的影子也是画上去的，成品栩栩如生。”5日，新华社抖音号发布了一段短视频，向全网推荐洛阳男子创作的墙绘作品。截至6日15时，该视频已获得5.6万个点赞。
“洛阳大哥在‘破墙’上画三角梅花树，连花枝的影子也是画上去的，成品栩栩如生。”5日，新华社抖音号发布了一段短视频，向全网推荐洛阳男子创作的墙绘作品。截至6日15时，该视频已获得5.6万个点赞。
“洛阳大哥在‘破墙’上画三角梅花树，连花枝的影子也是画上去的，成品栩栩如生。”5日，新华社抖音号发布了一段短视频，向全网推荐洛阳男子创作的墙绘作品。截至6日15时，该视频已获得5.6万个点赞。
“这是我见过最好看的三角梅”“这真的是真正的高手啊，栩栩如生，太漂亮了”“高手！(三角梅)立体感超强，觉得真是一棵树”“第一感觉(三角梅)很立体，就像长在墙上一样”……洛报融媒记者注意到，该三角梅墙绘受到网友纷纷点赞。
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