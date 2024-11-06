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十二届市委全面深化改革委员会第十九次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.06 15:55
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十二届市委全面深化改革委员会第十九次会议召开
江凌主持    徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰参加

　　5日，十二届市委全面深化改革委员会第十九次会议召开。市委书记、市委深改委主任江凌主持会议。

　　会议听取了2024年市委深改委会议部署工作落实情况汇报，审议《市委全面深化改革委员会2025年工作要点》。会议指出，全面深化改革是加快推进现代化洛阳建设的“关键一招”。要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中央、省委关于进一步全面深化改革的部署要求，切实增强改革紧迫感和主动性，自觉把改革摆在更加突出位置，以钉钉子精神推进重点改革任务落地落实，努力以改革的主动赢得高质量发展的主动。要深化对重大改革事项的研究，聚焦中央部署，借鉴外地经验，立足洛阳实际，找准改革切入点、着力点，突出抓好国资国企、县域发展、要素市场化配置、社会民生等重点领域和关键环节改革，切实以改革强内力、增动力、激活力。要强化对改革工作的领导，进一步落实领导责任、完善推进机制，加强对改革的调查研究、统筹调度、督促检查和经验推广，不断把改革推向深入，为洛阳高质量发展注入强劲动能。

　　会议听取了全市市场监管领域改革工作情况汇报。会议指出，深化市场监管领域改革，事关经济发展环境、事关民生福祉。要坚持目标导向与问题导向相结合，聚焦企业和群众关注的难点痛点问题，系统谋划市场监管领域改革，进一步提升改革聚焦度和针对性，优化营商环境，全力保障民生，助推经济社会高质量发展。要围绕提升创业便利化水平深化改革，进一步放宽市场准入条件，优化行政许可服务，充分激发大众创业活力；围绕推动创新发展深化改革，加大知识产权保护和执法力度，营造尊重知识、崇尚创新的良好环境；围绕改善社会民生深化改革，强化食品药品安全全链条监管，切实守护群众舌尖上的安全和身体健康。要加强队伍建设，依法规范监管执法行为，打造高素质专业化的过硬队伍。

　　会议研究了关于促进科技金融发展有关举措。会议强调，资本是推动科技创新的重要力量，要加快构建同科技创新相适应的科技金融体制，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策，设立天使引导基金，撬动市场化基金，加大对初创期企业扶持力度，健全完善“投贷联动”投资模式，大力支持科技型企业上市融资，真正让科技创新的种子得到更多金融活水的滋养，加快培育壮大新质生产力。

　　徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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