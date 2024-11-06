2025瀍河区新春灯车房联展系列活动正式启动

今日上午，“和美瀍河，巳巳如意”2025年洛阳市瀍河区第三届新春灯车房联展系列活动启动仪式在隋唐大运河文化公园举行。洛阳市委宣传部、洛阳市商务局、瀍河区委区政府、洛阳市汽车行业商会相关领导出席启动仪式。

今日上午，“和美瀍河，巳巳如意”2025年洛阳市瀍河区第三届新春灯车房联展系列活动启动仪式在隋唐大运河文化公园举行。洛阳市委宣传部、洛阳市商务局、瀍河区委区政府、洛阳市汽车行业商会相关领导出席启动仪式。

著名歌手侃侃也亲临现场，并发布了最新MV作品《勒马听风处》。

此次活动以“千年等一回 游园来相会”为主题，打造璀璨花灯，编排无人机秀，开展车房促销，诚邀市民来瀍河享受“游”有乐趣、“购”有优惠、“吃”有回味的喜庆祥和年！

2月3日至2月7日

(正月初六至初十)

每晚八点

在瀍河区隋唐大运河国家文化公园

无人机灯光秀精彩上演

天幕画卷，星河璀璨

500架无人机

为您呈现一场视觉盛宴

瀍河区隋唐大运河国家文化公园、九都东路沿线及名车苑被璀璨的灯光点亮，营造繁华盛世的春节氛围。

十八处匠心独具的亮化景观，以“千年等一回、游园来相会”为主题，巧妙融合了传统文化与现代科技，形成一道独特的观赏动线。

一盏盏灯笼高高挂起，与星空交相辉映；一条条彩灯如蛇般蜿蜒，展现出龙腾盛世的气势；十二生肖以各自独特的姿态，诉说着古老而又生动的故事。

此次瀍河区第三届新春灯车房联展系列活动将在名车苑、隋唐大运河文化公园两个区域，邀请30+知名汽车品牌、160余台车辆参展，营造游园、看车、观灯沉浸式休闲消费节日氛围。

除享受汽车以旧换新补贴和汽车置换更新补贴外，在活动期间到现场还可享受如下福利：

1凡活动期间购车用户均可享受品牌厂家及经销商的新春大礼包一份；

2活动期间进店用户均有精美礼品相赠；

3活动期间每天均安排有文艺演出活动；

4教育工作者(凭教师资格证)购车，可享受各参展品牌提供的价值1000元大礼包一份。

此外，瀍河区5家知名房企也将“组团”亮相促消费展区。展会现场来自君河湾、贰号城邦、常绿林溪宸院、蓝湾玉园、建业中州府的优质精品楼盘将参与展示，针对展会各家公司也同步推出各类优惠活动，诚意满满，让惠于民。

1月29日至2月13日，特色美食、潮玩文创、儿童娱乐等业态齐聚。舞龙舞狮、音乐推广、无人机秀、“有缘来相会”交友等多项活动精彩上演，牛肉汤、酸浆火锅、塔西烧烤等知名美食让您来到瀍河尽好逛、好玩、好吃。