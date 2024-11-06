免票！每天3000张！隋唐洛阳城天街推出宠客福利

记者从隋唐洛阳城天街获悉，2月5日至2月10日，“神都奇幻夜·天街过大年”将推出宠客福利，游客凭当日预约码可免费入园，每天限量3000张。

记者从隋唐洛阳城天街获悉，2月5日至2月10日，“神都奇幻夜·天街过大年”将推出宠客福利，游客凭当日预约码可免费入园，每天限量3000张。

●优惠对象：所有人

●参与方式：通过二维码预约当日门票。到达景区检票口后，在抖音、快手、小红书、微博等平台发布视频，带话题#我在“天街过大年”#，即可凭预约码免费换票入园。

●入园提醒：每天限量3000张免费票，数量有限，先到先得，当天预约当天使用。