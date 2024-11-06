洛阳城市区城市书房支持扫读者证二维码进入

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：去城市书房时可以刷读者证二维码进入吗？是否全市的城市书房都支持扫码？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：去城市书房时，可以刷读者证二维码进入吗？是否全市的城市书房都支持扫码？

市文化广电和旅游局回复：已将此问题反馈到文化广电旅游公共服务科(河洛书院业务科室)和市图书馆，工作人员回复称城市区(不包含孟津区和偃师区)均可刷读者证二维码进入，各县还不具备此功能。

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