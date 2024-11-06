全市应急管理系统工作会议明确今年重点任务

记者从近日召开的全市应急管理系统工作会议上获悉，我市今年将聚焦风险防控、灾害防控、体系建设、项目建设、建强队伍等方面精准发力，有效防控重大安全风险，以高水平安全保障高质量发展。

记者从近日召开的全市应急管理系统工作会议上获悉，我市今年将聚焦风险防控、灾害防控、体系建设、项目建设、建强队伍等方面精准发力，有效防控重大安全风险，以高水平安全保障高质量发展。 持续推进39座尾矿库“头顶库”综合治理，全面推广应用“互联网+”执法，优化灾害事故分级响应流程…… 记者从近日召开的全市应急管理系统工作会议上获悉，我市今年将聚焦风险防控、灾害防控、体系建设、项目建设、建强队伍等方面精准发力，有效防控重大安全风险，以高水平安全保障高质量发展。 ●风险防控 持续推进治本攻坚三年行动，协调推动道路交通、建筑施工、城镇燃气、城乡自建房、特种设备、商业综合体等重点行业领域安全治理。开展春节、牡丹文化节等重点时段安全监管专项行动。持续推进39座尾矿库“头顶库”综合治理，实施地下矿山隐蔽致灾因素普查和重大灾害超前治理。完成化工老旧装置、储罐淘汰退出改造任务，推动工贸重点企业年底前全部接入风险监测预警系统。全面推广应用“互联网+”执法，探索采用“现场审查+现场执法”模式，增强群众安全防范意识和避险能力。 ●灾害防控 持续完善防灾减灾救灾机制，拧紧防抗救责任链条，开展重点县防汛风险“一张图”编制试点，加强祭扫、农事、林区施工生产等用火管理，积极推进自然灾害综合风险普查成果转化，开展常态化数据更新和共享应用，更好统筹应急资源、救援力量，打好灾害防范主动仗。 ●体系建设 明确网格员应急职责任务清单，推动基层应急管理标准化建设。优化灾害事故分级响应流程，制定应急响应手册。推进各类救援队伍共训共练，形成抢险救援关键拳头力量。对照应急实战标准开展应急演练、练兵比武，指导基层县、乡、村聚焦自救互救、先期处置开展应急演练。推动所有正常生产煤矿、非煤矿山年底前基本实现智能化。 ●项目建设 紧盯煤矿、非煤矿山尾矿库、化工园区、应急指挥等重点领域，持续做好煤矿大规模设备更新，加快推进森林防灭火能力提升、城市安全风险综合监测预警平台二期建设，做好尾矿库综合治理和矿山重大灾害风险防控等在建项目管理。 ●建强队伍 采取理论学习、业务培训、练兵实训等方式，实施干部能力提升工程，落实行政执法业务培训每周一课，提升执法人员发现问题、解决问题的能力和水平。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)