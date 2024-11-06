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河南科技大学域外汉学研究中心主任秦晶晶：在交流互鉴中向世界讲好洛阳故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.06 08:23
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秦晶晶研读和刻本古籍

　　走进河南科技大学域外汉学研究中心，玻璃柜里一层层整齐摆放的和刻本古籍映入眼帘，翻开书本，一页页泛黄的纸承载着文化的璀璨与厚重。

　　和刻本，即日本早期翻刻的汉籍。“这里收藏有西汉文学家、洛阳才子贾谊所著的《贾子新书》，一代女皇武则天命人编纂的《臣规》……”说起这些和刻本古籍，河南科技大学域外汉学研究中心主任秦晶晶满脸笑容，滔滔不绝。

　　近年来，秦晶晶多次前往日本进行文化交流，自费收藏了近2000册和刻本古籍和近200幅日本书画作品，并与河南科技大学共建域外汉学研究中心，致力于域外汉学研究，传播洛阳文化。

　　结缘域外汉学 把洛阳文化传播到海外更多地方

　　出生于1986年的秦晶晶，老家在河南南阳，她读高中时来到洛阳，在洛阳生活多年，对这座古都有着深厚的感情。如今，她旅居日本京都，积极推动洛阳与京都的文化交流。

　　秦晶晶还有另外一个身份——老城区非物质文化遗产项目“文峰塔的记忆传说”的传承人。

　　“文峰塔因科举制度而生，塔内祭祀‘文曲星’和‘魁星’，保佑当地文运昌隆。”秦晶晶说，作为这一非遗项目的传承人，她希望能把洛阳文化传播出去，让海内外更多的人知道洛阳、了解洛阳、走进洛阳。

　　2016年，秦晶晶在日本访学时注意到，日本京都大街小巷频频出现“洛阳”字样的招牌，让人有置身于中国洛阳的错觉。

　　“在日本京都，我乘坐过‘洛’字开头的巴士，漫步过以‘洛阳’命名的街道，甚至在京都的旅游地图上，还标着‘洛东、洛西、洛南、洛北’……”秦晶晶说，在异国他乡见到这么多洛阳元素，让她倍感亲切，她当时就有了想法，要做点事情，加强京都与洛阳的文化交流。

　　2016年10月，秦晶晶在京都一家书店里偶然发现了一部和刻本古籍——《校正三体诗》三册，这是一部唐诗选，为1692年刊印，书的扉页印着：洛阳英松轩藏版。书上的“洛阳”二字，激起了她收藏和刻本古籍的兴趣，也让她与域外汉学研究结缘。

　　随着全球化时代的到来，汉文化整体观逐步形成，南京大学等高校拉开了域外汉籍研究的序幕。

　　“我对洛阳这座历史悠久的城市有着深厚的感情，希望能把洛阳文化传播到海外更多地方。”秦晶晶说，于是，她与河南科技大学人文学院达成共建意向。

　　2021年10月，河南科技大学域外汉学研究中心开馆。作为中原地区第一个域外汉学研究中心，该中心肩负着普及、传播、研究域外汉学的重任。

　　“域外汉学研究是融通中外文明、沟通中外文化、增进相互理解、促进友谊合作的重要桥梁。”河南科技大学人文学院院长罗子俊表示，河南科技大学域外汉学研究中心的成立，为我市乃至我省高校域外汉籍研究打下了坚实的基础。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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