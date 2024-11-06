访“洛YOUNG小店” 品城市烟火 | 笨爸爸工房：让父爱触手可及

春节假期，位于西工区王城广场旁的笨爸爸工房十分热闹。

开栏语

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温馨的亲子瞬间

春节假期，位于西工区王城广场旁的笨爸爸工房十分热闹。

笨爸爸工房项目源自阳光社工机构的“社区父性教育陪护计划”，于2016年创立，致力于借助木工课程引导爸爸参与养育，从而解决父爱教育缺失造成的儿童心理问题等社会问题。近日，郭晓利、张旭健夫妇讲述了项目背后的故事。

42岁的郭晓利家在新安县，大学读的是教育管理和心理学两个专业，毕业后前往广东，成为中山市阳光社会工作服务中心的第一批社工。在那里她遇见了张旭健，两人于2005年结婚，并生下两个女儿。

由于工作缘故，长时间的离家让张旭健与孩子们的关系变得疏远。一次，郭晓利出差，她把两个女儿交给丈夫。等郭晓利出差回来，女儿兴高采烈地展示她们和爸爸制作的八音盒。小小的八音盒改善了父女关系，也让郭晓利茅塞顿开：何不开个木工房，让更多爸爸带孩子做木艺，在互动中改善亲子关系。

回到洛阳定居后，郭晓利、张旭健决定建立笨爸爸工房。2016年6月，在洛阳阳光社工机构的支持下，全国第一个父爱空间在洛建成，该项目采用“木工+社工”方式，以亲子木艺为媒介，为爸爸和孩子提供高质量陪伴的空间。

项目启动初期，资金成了难题。“我们得到了社会公益平台和有识之士的帮助。”郭晓利说，前期做公益活动积攒的口碑，让笨爸爸工房在网上受到关注，“恩派公益”、中国好公益平台等国内公益组织及时给予了资金支持。

“针对亲子问题，他们勇于创新，并提供了良好的实践方案。”郑州某单位负责人专程到洛阳调研，向张旭健夫妇提供了资金，并将笨爸爸工房项目成功复制到郑州。

通过线上、线下引流，笨爸爸工房得到了广泛认可，主营业务包括三大部分：“父爱教育”(笨爸爸父爱空间)，专注于服务4至14岁的孩童及他们的父亲，以父爱木工课为载体促进父亲回归家庭；“木艺教育”(笨爸爸工房)，充分发挥木艺教育在父爱教育、劳动教育等方面的作用，通过幼儿木艺课堂、小学木艺课堂等，促进青少年身心成长；“文创教具”，为需定制特色文创产品和教具的各类组织及机构提供工具箱、榫卯机关盒等。

如今，笨爸爸工房也实现了跨越式发展：该项目获得“中国最具发展潜力社企”“中国金牌社企”等数十项荣誉，在北京、香港、澳门等地建有60多个项目点，累计服务超过10万个家庭。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）