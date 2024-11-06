洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

访“洛YOUNG小店” 品城市烟火 | 笨爸爸工房：让父爱触手可及
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.06 08:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　开栏语

　　遍布城市的各类小店是承载经济发展和民生保障的“微细胞”，是城市烟火的“晴雨表”。近日，“洛YOUNG小店”首批入围名单出炉，这200家小店分属“文化小店”“品质生活”“美学手作”三大类。自即日起，本网开设《访“洛YOUNG小店” 品城市烟火》栏目，带您了解身边的“洛YOUNG小店”。敬请关注。

温馨的亲子瞬间

　　春节假期，位于西工区王城广场旁的笨爸爸工房十分热闹。

　　笨爸爸工房项目源自阳光社工机构的“社区父性教育陪护计划”，于2016年创立，致力于借助木工课程引导爸爸参与养育，从而解决父爱教育缺失造成的儿童心理问题等社会问题。近日，郭晓利、张旭健夫妇讲述了项目背后的故事。

　　42岁的郭晓利家在新安县，大学读的是教育管理和心理学两个专业，毕业后前往广东，成为中山市阳光社会工作服务中心的第一批社工。在那里她遇见了张旭健，两人于2005年结婚，并生下两个女儿。

　　由于工作缘故，长时间的离家让张旭健与孩子们的关系变得疏远。一次，郭晓利出差，她把两个女儿交给丈夫。等郭晓利出差回来，女儿兴高采烈地展示她们和爸爸制作的八音盒。小小的八音盒改善了父女关系，也让郭晓利茅塞顿开：何不开个木工房，让更多爸爸带孩子做木艺，在互动中改善亲子关系。

　　回到洛阳定居后，郭晓利、张旭健决定建立笨爸爸工房。2016年6月，在洛阳阳光社工机构的支持下，全国第一个父爱空间在洛建成，该项目采用“木工+社工”方式，以亲子木艺为媒介，为爸爸和孩子提供高质量陪伴的空间。

　　项目启动初期，资金成了难题。“我们得到了社会公益平台和有识之士的帮助。”郭晓利说，前期做公益活动积攒的口碑，让笨爸爸工房在网上受到关注，“恩派公益”、中国好公益平台等国内公益组织及时给予了资金支持。

　　“针对亲子问题，他们勇于创新，并提供了良好的实践方案。”郑州某单位负责人专程到洛阳调研，向张旭健夫妇提供了资金，并将笨爸爸工房项目成功复制到郑州。

　　通过线上、线下引流，笨爸爸工房得到了广泛认可，主营业务包括三大部分：“父爱教育”(笨爸爸父爱空间)，专注于服务4至14岁的孩童及他们的父亲，以父爱木工课为载体促进父亲回归家庭；“木艺教育”(笨爸爸工房)，充分发挥木艺教育在父爱教育、劳动教育等方面的作用，通过幼儿木艺课堂、小学木艺课堂等，促进青少年身心成长；“文创教具”，为需定制特色文创产品和教具的各类组织及机构提供工具箱、榫卯机关盒等。

　　如今，笨爸爸工房也实现了跨越式发展：该项目获得“中国最具发展潜力社企”“中国金牌社企”等数十项荣誉，在北京、香港、澳门等地建有60多个项目点，累计服务超过10万个家庭。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委常委会召开会议
  • 全国第6位、“黑马”城市……洛阳...
  • 多次上榜热搜、总阅读量超7亿！洛...
  • 阵风8级、气温-6℃！洛阳发布最新...
  • 延长至正月十五！洛阳公交假日专...
  • 中国一拖大拖公司：节后生产忙 ...
  • 中信重工：开局即冲刺 奋战“开门...
  • 市政府第三次廉政工作会议召开
  • 乘坐飞机出行请注意 国内航线燃油...
  • 开工首日，洛阳新增经营主体396户
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    欢欢喜喜过大年

    花开盛世

    吉祥喜乐隋唐城

    贺新春牡丹花展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605