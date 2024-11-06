雪如花来花似雪（古诗里的洛城四季）

写作，不仅为自己，也为他人。历朝历代在洛阳看花赏月的文人墨客，他们写作是情不自禁想给心情找出口，同时也给后代留下了珍贵的史料。

编者按：写作，不仅为自己，也为他人。历朝历代在洛阳看花赏月的文人墨客，他们写作是情不自禁想给心情找出口，同时也给后代留下了珍贵的史料。没错，《资治通鉴》是史料，唐诗宋词也是。读这些富有韵律的长短句子，我们能看古人看过的月，赏古人赏过的雪，品味“古诗里的洛城四季”。

年前下雪那三天，打开手机微信，满屏雪花飞！发照片的，发视频的，发顺口溜的，让人忍不住联想，要是在唐代东都洛阳也有手机微信，那些大诗人肯定得疯狂刷屏，互相点赞。

春雪满空来，触处似花开

“春雪满空来，触处似花开。不知园里树，若个是真梅。”这是武周时期内史东方虬的《春雪》。

冬末春初，梅花绽放，天降瑞雪，雪花铺天盖地地落下来，落在哪儿，哪儿就好似开出一朵花。那园中的梅枝上，哪一朵是梅花，哪一朵是雪花，诗人简直要把眼看花。

南北朝时期，河南老乡范云写过：“洛阳城东西，却作经年别。昔去雪如花，今来花似雪。”这“雪如花、花似雪”的比喻，后来被历代诗人反复使用，东方虬便是其一。

公元690年，武则天改唐为周，在神都洛阳称帝。随后的某年春天，武则天游龙门，现场命群官赋诗，谁先写完赐锦袍一件。东方虬第一个交卷，喜滋滋获赐锦袍。他谢恩完毕，尚未坐好，马屁精宋之问的长诗《龙门应制》完成了。

武则天当即命人念出来听听。“先王定鼎三河固，宝命乘周万物新。吾皇不事瑶池乐，时雨来观农扈春。”听完最后四句，左右大臣心领神会“莫不称善”，东方虬到手的锦袍竟被转赐给了宋之问，这便是文坛知名的“龙门夺袍”。

那天东方虬写的什么诗，史书中并未记载，根据宋之问诗中所述，当天应是雨后。这首《春雪》许是东方虬私下在洛城逛园子时写的，一个人踏雪寻梅，雪花梅花傻傻分不清。

沈佺期与宋之问并称“沈宋”，也擅长写应制诗。一年冬天，武则天召群臣赏雪，沈佺期作《奉和洛阳玩雪应制》，诗曰：“周王甲子旦，汉后德阳宫。洒瑞天庭里，惊春御苑中。氛氲生浩气，飒沓舞回风。宸藻光盈尺，赓歌乐岁丰。”句句华丽典雅，尽显神都气象，不愧也是个马屁精！

飞雪带春风，徘徊乱绕空

“飞雪带春风，徘徊乱绕空。君看似花处，偏在洛阳东。”

天宝年间，洛阳有个诗人叫刘方平，他公元750年应进士试落第，晚年隐居颍、汝之间。刘方平这首《春雪》，写的是某年春天洛城飞雪，最美的雪景偏在洛阳城东。

2025年的第一场雪降临那天，雪花一开始就是“徘徊乱绕空”的样子，仿佛我们期盼了很久的雪，也都急着下凡一般，激动得在风中乱舞。在咱看来，洛阳城东城西城南城北哪里的雪都美，为何诗人偏偏只“赞”洛阳城东的雪景？

如果看了清末刘永济在《唐人绝句精华》中的剖析，您就会明白，此诗三、四两句暗含讥讽：因为唐时洛阳城东皆是豪贵宅第，落在豪贵之家的雪，非但不会使人寒冷，反而会被当成花来欣赏，他们围炉赏雪，烹雪煮茶，踏雪寻梅，听雪敲竹，其乐无穷。诗人用了一个“偏”字，可见这里的雪与别处不同。

河南二月末，雪花一尺围

“元和六年春，寒气不肯归。河南二月末，雪花一尺围。”

元和六年(公元811年)春，洛阳下大雪。这也是春雪，但当时已是农历二月末，这场春雪并不招人待见。

韩愈时任河南令，他写雪，不是单纯描景抒情，也不是歌功颂德，而是借机讽刺。这首《辛卯年雪》开头就暗藏了他的态度：寒气早该走了，却滞留不归，该开花的时节，竟降此大雪。

诗的中间部分写大雪之壮观，讽刺天帝阴弄机巧，作威作福。结尾饱含怨讥之意：“生平未曾见，何暇议是非。或云丰年祥，饱食可庶几。善祷吾所慕，谁言寸诚微。”这样的大雪真是平生未见，我也无心评价其中是非。有人说这是丰年的瑞兆，那么百姓温饱就可解决。让我在心中真诚祈祷吧！谁会嫌我的心意微薄呢？

读韩愈的诗，觉得这雪大得可恨！读卢仝的诗，又不禁心疼，因为他实实在在是这场大雪的受害者——我们看他在《苦雪寄退之》中写的这些句子：“天王二月行时令，白银作雪漫天涯。山人门前遍受赐，平地一尺白玉沙。”“山人屋中冻欲死，千树万树飞春花。”“冷絮刀生削峭骨，冷齑斧破慰老牙。病妻烟眼泪滴滴，饥婴哭乳声呶呶。”“柴门没胫昼不扫，黄昏绕树栖寒鸦。唯有河南韩县令，时时醉饱过贫家。”

“白银作雪漫天涯”“平地一尺白玉沙”“千树万树飞春花”，如果只读这几句，会觉得这下雪的场面壮观又美丽，但显然卢仝一家人的日子极难过。河南韩县令指的就是韩愈，韩愈同情卢仝的遭遇，与其多有往来，曾在雪夜带着学生张彻和酒去找卢仝，三人饮酒赋诗，“乘云共至玉皇家”。有朋友相伴，寒冷的日子也添了几分温暖吧？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）