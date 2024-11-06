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处心积虑（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2025.02.06 08:15
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　　年前我们讲过郑庄公与母亲“黄泉相见”“其乐融融”的故事，背后还有俩成语：多行不义必自毙和处心积虑。

　　据《左传》记载，郑庄公即位后，母亲姜氏便为次子段讨要封地。她先要制邑(今河南荥阳西北)，制邑是军事要地，庄公不同意，说其他地方任选。她便要京邑(今河南荥阳东南)，于是段住到了京邑，称“京城太叔”，宠异于众臣。

　　京邑给段当封地，其实也超标。大夫祭(音同债)仲对庄公说：“京邑的城墙不合规定，违背制度，您将来恐怕难以控制。”庄公是个大孝子：“这是姜氏的意思。我怎么才能避免祸患？”祭仲回答：“姜氏哪会满足？不如早点处理此事，不要让祸患扩大。蔓生的野草尚且难以清除，何况是您宠爱的弟弟？”庄公似乎心里有数：“多行不义必自毙。你且等着吧。”

　　“京城太叔”果然不安分：拉拢西部、北部边境守将，让其听命于庄公的同时也听命于他。公子吕对庄公说：“双重统治，赋役加倍，国人是不能容忍这种局面的。您打算怎么办？您要把君位让给太叔，臣就去侍奉他；如果不给，就请除掉他。不要让百姓产生其他想法。”庄公还是不担心：“用不着，他会自取灭亡的。”

　　段将两属的地区收为自己的领地，并继续扩张。公子吕急了：“可以动手了，他势力一大就会争得民心。”庄公却不急：“不义于君，不亲于兄，人心不会归附他，势力大了反而会崩溃。”

　　终于，段修缮城墙，整甲缮兵，整编军队，打算偷袭郑国都城，姜氏则准备作为内应为其开城门。庄公得知段起兵的日期，说：“可以了！”遂命公子吕率二百辆战车讨伐京邑。京邑百姓叛离段。段逃到鄢邑(今河南鄢陵西北)，庄公又派兵攻打鄢邑。最终，段逃到共国(今河南辉县)，故称共叔段。

　　有古人认为，共叔段倚仗母亲的宠爱，骄横放纵，势力强大到足以威胁国家。郑庄公不能用礼法约束他，也不能用道理教导他，反而纵容他积累罪过，其实是处心积虑，一心想杀死他。《春秋谷梁传》中评价：“何甚乎郑伯？甚郑伯之处心积虑，成于杀也。”对此，您怎么看？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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