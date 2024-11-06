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市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.05 21:49
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市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要指示精神
研究乡村振兴、宣传思想文化、政法、企业复工复产等工作
江凌主持 徐衣显、张玉杰出席 李保国、孙延文列席

　　5日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究乡村振兴、宣传思想文化、政法、企业复工复产等工作，审议《市委常委会2025年工作要点》。

　　市委书记江凌主持会议，徐衣显、张玉杰出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议指出，要深入学习习近平总书记在春节前夕赴辽宁看望慰问基层干部群众和听取辽宁省委省政府工作汇报时的重要指示精神，立足洛阳实际，加快推动产业升级，持续深化改革开放，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，推进文化自信自强，坚定不移全面从严治党，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。要深入领会习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《注重家庭，注重家教，注重家风》，深刻认识家庭家教家风直接关乎党风政风社风，更加注重品德教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，努力形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

　　会议传达学习习近平总书记对做好“三农”工作作出的重要指示及中央、省委农村工作会议精神，研究全市乡村振兴工作。会议指出，要深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，认真落实中央、省委部署要求，不断开创乡村振兴新局面。要聚焦富民增收，加大技能培训力度，调整优化农业结构，有效拓宽增收渠道，持续巩固脱贫成果。要注重城乡统筹，进一步提升县城承载能力，合理配置乡村公共资源，促进城乡共同繁荣发展。要抓好集中连片，连片发展乡村特色产业，统筹推进乡村公共服务提升，有序推进农村人居环境改善，加快建设宜居宜业和美乡村。要夯实基层治理，不断提升乡村治理效能。

　　会议传达学习全国、全省宣传部长会议精神，研究全市宣传思想文化工作，审议《中共洛阳市委理论学习中心组2025年度学习计划》。会议强调，要坚持全面转向网络、转向青年、转向社区，不断增强宣传思想文化工作的针对性实效性。要切实用好手机端，强化互联网思维，做大做强网上主流舆论。切实打好文化牌，保护传承利用好历史文化资源，抓好高品质古都文化体验区建设，把文旅文创业打造成支柱产业。切实抓好宣传思想文化工作进社区，深入开展社区文明创建，发挥好邻里中心阵地功能，大力倡树文明新风，为现代化洛阳建设凝聚强大精神力量。

　　会议传达学习中央、省委政法工作会议精神，研究全市政法工作。会议强调，要深入学习贯彻习近平法治思想，始终坚持党的绝对领导，切实增强政治敏锐性，坚决维护国家安全和社会稳定。要提升矛盾纠纷预防化解水平，完善市领导下访接访、领导包案等制度，健全府院、府检联动机制，依法及时就地解决企业和群众诉求。要严格执法、公正司法，提升审判质效，加强法律监督，切实维护社会公平正义。要抓实基层治理，用好“党建+网格+大数据”模式，不断提升社会治理水平。要加强政法队伍建设，着力锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

　　会议听取全市规上工业企业复工复产及一季度经济运行情况汇报。会议强调，要认真贯彻落实省委省政府部署，加快推动企业复工复产，精准做好经济运行调度，确保一季度经济实现“开门红”。要帮助企业吃透用好政策红利，推动企业在设备更新、数字化转型上取得更大成效。要促进企业降本增效，有效降低企业生产要素和物流成本。要健全完善政企沟通协调机制，及时发现解决生产经营和项目建设中存在的问题，有力有效推动经济持续回升向好。

　　会议审议了《市委常委会2025年工作要点》，强调要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，聚焦事关洛阳高质量发展的大事要事，深度研究工作，找准具体抓手，务求取得更大实效。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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