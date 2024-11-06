阵风8级、气温-6℃！洛阳发布最新天气预报

洛阳今天夜里晴天间多云，西北风4级左右，阵风7到8级。 今天，天气晴好，风力较大。洛阳市气象台今天8时27分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4到5级西北风，阵风7到8级，请注意防范。 气象部门提醒，近期冷空气活跃，大风频繁，正值春运返程高峰期，大风天气出行，要注意轻型车辆的安全，尤其是在高速上行驶时，要注意防范横风的影响。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市以晴好天气为主，受持续冷空气扩散影响，6到7日风力较大，7日、8日最高气温较前期明显下降，凌晨最低气温较低。 具体天气预报如下： 今天夜里：晴天间多云，西北风4级左右，阵风7到8级。 6日(周四)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风7到8级，气温-3℃～8℃。 7日(周五)：晴天间多云，偏北风5级左右，阵风7到8级，气温-5℃～2℃。 8日(周六)：晴天间多云，气温-6℃～3℃。 9日(周日)：晴天间多云，气温-5℃～6℃。 10日(周一)：晴天到多云，气温-4℃～10℃。 11日(周二)：多云到晴天，气温-2℃～14℃。 12日(周三)：晴天到多云，气温1℃～11℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）