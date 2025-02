多次上榜热搜、总阅读量超7亿！洛阳再次火爆出圈

多次上榜热搜、总阅读量超7亿!刚刚过去的春节假期,洛阳日报报业集团紧扣主题,加强策划,求时效、求特色、求精品,内容上出色,形式上出彩,立意上出新,充分发挥融合传播优势,营造了强劲的报道声势。

聚焦春节假期,洛报集团旗下新媒体矩阵全方位、多角度、立体化进行报道,相关话题多次登上全国热搜或同城热搜,新媒体产品总阅读量超7亿。

春节假期,洛阳网相关稿件800余篇(条),总阅读量超1亿。为了增强互动性,洛阳网提前谋划积极在微博、短视频平台开设话题。1月29日晚上的焰火晚会,洛阳网推送64条视频(信息),总阅读量120多万。其中,#全洛阳的人都去宁人坊看焰火晚会了#登上微博洛阳同城热搜榜第1位,#洛阳焰火盛宴点亮古都新年夜#登上洛阳同城热搜榜第12位。洛阳网推出新闻专题《穿越盛唐洛阳年》,通过视频、文、图等多种形式,对春节期间文旅活动展开集纳式重点报道,共发布稿件260篇,点击量达840万次。洛阳网通过洛阳网视频号、抖音号、快手号以及洛阳头条视频号、洛阳发布视频号等平台,视频化传播洛阳春节活动,共发布短视频407条,播放量总计3587万。洛阳网还制作发布原创策划《在洛阳,过一个“非遗版”春节》,通过视频的形式展现洛阳各种非物质文化遗产,短视频《 AI了AI了!当洛阳穿上限定版“新年战袍”》,运用AI技术为洛阳知名建筑“换新衣”,这些策划单篇点击量均逾10万次。

截至2月5日,掌上洛阳客户端在各新媒体平台,共发布春节文旅相关视频675条/次,文图稿件561篇,累计阅读量突破6亿。其中,短视频作品《应天门北广场秒变蹦迪现场》阅读量177万,登顶抖音洛阳同城榜。在微博平台,“#穿越盛唐洛阳年# 【雪后的洛阳有多美?】#洛阳迎来漫天大雪# #洛阳雪景能抗能打# When it snows in Luoyang, it turns into the Divine Capital.一下雪,洛阳就成了神都!这个春节,来洛阳玩吧!”登上全国热搜第七。此外,还打造#正月初一来洛阳看烟花#、#洛阳春节焰火晚会演绎中式浪漫#、#烟花绽放洛阳梦回神都#、#洛阳夜空被焰火点亮#、#开车1500公里到洛阳看烟花#5个话题,均登上同城热搜。

视觉梦工坊推出一大批和春节相关内容的高质量摄影和视频报道,聚焦洛阳城里浓浓年味。其中十余篇春节文旅相关亮点活动的稿件被人民日报、新华社、经济日报、光明日报等中央级媒体刊发,进一步扩大“穿越盛唐洛阳年”活动宣传效果。