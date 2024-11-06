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多次上榜热搜、总阅读量超7亿！洛阳再次火爆出圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.05 20:55
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　　多次上榜热搜、总阅读量超7亿！刚刚过去的春节假期，洛阳日报报业集团紧扣主题，加强策划，求时效、求特色、求精品，内容上出色，形式上出彩，立意上出新，充分发挥融合传播优势，营造了强劲的报道声势。

　　聚焦春节假期，洛报集团旗下新媒体矩阵全方位、多角度、立体化进行报道，相关话题多次登上全国热搜或同城热搜，新媒体产品总阅读量超7亿。

　　春节假期，洛阳网相关稿件800余篇(条)，总阅读量超1亿。为了增强互动性，洛阳网提前谋划积极在微博、短视频平台开设话题。1月29日晚上的焰火晚会，洛阳网推送64条视频(信息)，总阅读量120多万。其中，#全洛阳的人都去宁人坊看焰火晚会了#登上微博洛阳同城热搜榜第1位，#洛阳焰火盛宴点亮古都新年夜#登上洛阳同城热搜榜第12位。洛阳网推出新闻专题《穿越盛唐洛阳年》，通过视频、文、图等多种形式，对春节期间文旅活动展开集纳式重点报道，共发布稿件260篇，点击量达840万次。洛阳网通过洛阳网视频号、抖音号、快手号以及洛阳头条视频号、洛阳发布视频号等平台，视频化传播洛阳春节活动，共发布短视频407条，播放量总计3587万。洛阳网还制作发布原创策划《在洛阳，过一个“非遗版”春节》，通过视频的形式展现洛阳各种非物质文化遗产，短视频《 AI了AI了！当洛阳穿上限定版“新年战袍”》，运用AI技术为洛阳知名建筑“换新衣”，这些策划单篇点击量均逾10万次。

　　截至2月5日，掌上洛阳客户端在各新媒体平台，共发布春节文旅相关视频675条/次，文图稿件561篇，累计阅读量突破6亿。其中，短视频作品《应天门北广场秒变蹦迪现场》阅读量177万，登顶抖音洛阳同城榜。在微博平台，“#穿越盛唐洛阳年# 【雪后的洛阳有多美？】#洛阳迎来漫天大雪# #洛阳雪景能抗能打# When it snows in Luoyang, it turns into the Divine Capital.一下雪，洛阳就成了神都！这个春节，来洛阳玩吧！”登上全国热搜第七。此外，还打造#正月初一来洛阳看烟花#、#洛阳春节焰火晚会演绎中式浪漫#、#烟花绽放洛阳梦回神都#、#洛阳夜空被焰火点亮#、#开车1500公里到洛阳看烟花#5个话题，均登上同城热搜。

　　视觉梦工坊推出一大批和春节相关内容的高质量摄影和视频报道，聚焦洛阳城里浓浓年味。其中十余篇春节文旅相关亮点活动的稿件被人民日报、新华社、经济日报、光明日报等中央级媒体刊发，进一步扩大“穿越盛唐洛阳年”活动宣传效果。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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