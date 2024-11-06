洛阳市十六届人大常委会2024年立法工作综述

制定地方性法规3部，出台法规性决定8项，备案与审查规范性文件17件，审查纠错2件……2024年，洛阳市人大常委会始终把立法作为履职重中之重，着力提高立法质量和效率，创新推出一批有分量、有质量的地方性法规，为现代化洛阳建设提供坚实法治保障。

制定地方性法规3部，出台法规性决定8项，备案与审查规范性文件17件，审查纠错2件……2024年，洛阳市人大常委会始终把立法作为履职重中之重，着力提高立法质量和效率，创新推出一批有分量、有质量的地方性法规，为现代化洛阳建设提供坚实法治保障。

为民立法，着力改善和保障民生

去年，洛阳市人大常委会聚焦“国之大者”“省之要者”“市之重者”，以地方立法为我市经济社会发展保驾护航。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展，制定《洛阳市伊洛河保护条例》，为伊洛河生态筑牢法治屏障；以车辆违停处罚管理体制改革为突破，制定《洛阳市停车管理条例》，实现全市公共停车场统一管理、科学调度；围绕历史文化保护，制定《洛阳市关林保护条例》，助力关林片区改造提升，推动关圣文化传承和文旅融合，为关圣文化史迹联合申遗提供有力支持。

用好重大事项决定权，围绕民生热点问题，加快构建“法规+决定”法制体系。出台《关于加强噪声扰民监管的决定》，明确噪声扰民监督管理、现场处置、纠纷调处、执法处罚等工作职责；制定《关于促进养老服务高质量发展的决定》，破解居家和社区养老、机构养老、医养结合、智慧养老等养老服务难点堵点；出台《关于推进全民健康管理“治未病”的决定》，推动健康管理由“治已病”向“治未病”转变，助力健康洛阳建设。

此外，洛阳市人大常委会聚焦青年人才需求，出台《关于加快推进青年发展型城市建设的决定》，统筹推进青年发展型城市建设，建立健全机制，优化青年成长环境，着力实现广大青年与现代化洛阳建设互融提升。

着眼提高住宅小区物业服务质量，出台《关于规范住宅物业服务标准的决定》《关于规范住宅物业服务费调整程序的决定》，依法维护居民、物业企业等各方合法权益，有效提升了居民幸福指数。