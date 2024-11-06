延长至正月十五！洛阳公交假日专线服务时间有调整

为方便市民、游客前往应天门、洛邑古城、白马寺、龙门石窟、洛阳古墓博物馆等景区游玩，沉浸式体验洛阳文旅魅力，丰富假日出行选择，有效做好公交与地铁、景区的直达接驳，洛阳公交集团将于2月6日至2月12日(正月十五)继续推出公交“假日专线”服务。

为方便市民、游客前往应天门、洛邑古城、白马寺、龙门石窟、洛阳古墓博物馆等景区游玩，沉浸式体验洛阳文旅魅力，丰富假日出行选择，有效做好公交与地铁、景区的直达接驳，洛阳公交集团将于2月6日至2月12日(正月十五)继续推出公交“假日专线”服务。 刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为方便市民、游客前往应天门、洛邑古城、白马寺、龙门石窟、洛阳古墓博物馆等景区游玩，沉浸式体验洛阳文旅魅力，丰富假日出行选择，有效做好公交与地铁、景区的直达接驳，洛阳公交集团将于2月6日至2月12日(正月十五)继续推出公交“假日专线”服务。 假日1号线(洛邑古城—应天门) 停靠站点：洛邑古城、丽景门(丽景门地铁站A口)、应天门(应天门地铁站A口) 服务时间：16：00-21：30 假日2号线(洛阳站—洛阳古墓博物馆) 停靠站点：洛阳站(洛阳火车站地铁站C口)、邙岭地铁站D口（仅去程停靠）、洛阳古墓博物馆 服务时间： 洛阳站：9：00-15：00 洛阳古墓博物馆：10：00-16：00 温馨提示：洛阳古墓博物馆闭馆日停发 假日5号线(杨湾地铁站—白马寺释源广场) 停靠站点：杨湾地铁站(去程A口、回程C口)、白马寺释源广场（站位：中州东路释源广场） 服务时间：9：00-17：00 假日7号线(龙门石窟—白马寺) 停靠站点：龙门石窟、白马寺 服务时间： 龙门石窟：10：00-15：30 白马寺：11：30-16：30 假日8号线(白马寺—洛邑古城) 停靠站点：白马寺、洛邑古城 服务时间：10：30-17：00 ⑥