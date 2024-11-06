2月5日，市政府第三次廉政工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、十一届省纪委五次全会精神，传达学习国务院、省政府廉政工作会议精神，研究部署市政府系统纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。市委副书记、市长徐衣显出席会议并讲话。

徐衣显在市政府第三次廉政工作会议上强调

以严的标准和改革精神打造清廉政府

为加快现代化洛阳建设提供坚强保障

2月5日，市政府第三次廉政工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、十一届省纪委五次全会精神，传达学习国务院、省政府廉政工作会议精神，研究部署市政府系统纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。市委副书记、市长徐衣显出席会议并讲话。

徐衣显指出，去年以来，在市委坚强领导下，全市政府系统扛稳全面从严治党主体责任，党的政治建设更加有力，党纪学习教育走深走实，政府能力作风持续提升，行政权力运行规范有序，推动党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效。他强调，全市政府系统要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，深刻把握党中央推进全面从严治党的新部署新要求，坚决纠正“速胜论”“无望论”“有害论”等错误认识，坚定不移把政府系统党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进。要凝心铸魂强化政治统领。坚持不懈强化党的创新理论武装，严守政治纪律政治规矩，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，高质高效办好“第一政治要件”，始终牢记践行“国之大者”，以实际行动诠释对党绝对忠诚。要常态长效加强纪律建设。坚持把纪律教育作为党员干部的必修课、常修课，持续巩固深化党纪学习教育成果，常态长效构建政府系统纪律教育机制，立规明向精准运用“四种形态”，切实以党规党纪校正思想行动、规范政府工作。要同查同治深化正风反腐。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，深化以案促改以案促治，聚焦权力集中、资金密集、资源富集等重点领域开展专项治理，围绕“校园餐”、养老服务等深化整治群众身边不正之风和腐败问题，常态长效整治形式主义为基层减负赋能，全面推行“党建+网格+大数据”基层治理模式。要以法促廉打造法治政府，深入践行习近平法治思想，全方位提升依法行政水平，常态化加强府院、府检联动，落实重大行政决策程序，严格规范公正文明执法，以“诚信政府”带动“诚信洛阳”建设，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，高水平建设全国法治政府示范市。要严管严治扛牢主体责任。抓住党组(委)关键主体，把勤勉履职向纵深延伸，做到全覆盖、零容忍，管好人、管好钱、干好事，完善行政权力运行监督制约机制，紧盯项目建设、用足政策、改革创新、防化风险抓落实，推动实现政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗。

会议还对一季度经济工作进行部署，强调要坚持干字当头、实字为要，拉满弓、绷紧弦、铆足劲，全力以赴拼经济抓项目促发展，确保一季度经济实现“开门红”。

祁建峰应邀出席会议，潘开名主持会议，任丽君、李新红、陈剑锋、王国辉、王太钢、楚国剑、李刚等出席会议。市文广旅局、宜阳县作交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)