全国第6位、“黑马”城市……洛阳市春节期间文旅热度持续攀升

刚刚结束的春节假期，洛阳市文旅消费持续火爆，文旅热度不断攀升。据美团旅行数据显示，春节假期前五日，洛阳市入选“00后”深度旅游热门城市前十名，栾川县、伊川县上榜春节旅游消费热门县城前十名。

刚刚结束的春节假期，洛阳市文旅消费持续火爆，文旅热度不断攀升。据美团旅行数据显示，春节假期前五日，洛阳市入选“00后”深度旅游热门城市前十名，栾川县、伊川县上榜春节旅游消费热门县城前十名。

“非遗”成春节旅游热词

申遗成功后的首个春节假期，“非遗”成2025年春节旅游热词，极具地方特色的非遗文化与年俗年味，成为春节旅游新玩法。

美团旅行数据表明，春节假期前五日，“非遗”搜索量同比上涨212%，“非遗体验”搜索量上涨387%，“非遗手工”搜索量上涨790%，“春节庙会”搜索量暴增633%，“古城酒店”搜索量上涨228%，近4成非遗搜索者为00后年轻人。

洛阳市结合文旅资源优势，创新打造“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”三大场景以及一系列新春活动，吸引众多市民游客游玩体验。其中，老城区推出20余项春节活动，洛邑古城多日日均游客数量超10万人次，成为全国热门古城旅游打卡地。数据显示，西安、重庆、北京、成都、南京、洛阳、长沙、上海、广州、哈尔滨成为“00后深度旅游热门城市”TOP10，洛阳排名第6位。