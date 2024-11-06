藏粮于技！“洛阳造”联合收获机实现多项“业内第一”

新春开门红！5日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心日前成功研发国产首款240马力电液换挡联合收获机——8568多功能联合收获机，实现多项“业内第一”，有望在今年夏收正式上市，为端牢“中国饭碗”贡献“洛阳创新”力量。

新春开门红！5日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心日前成功研发国产首款240马力电液换挡联合收获机——8568多功能联合收获机，实现多项“业内第一”，有望在今年夏收正式上市，为端牢“中国饭碗”贡献“洛阳创新”力量。

作为国家农机装备创新中心在先进农机领域打造的最新成果，8568多功能联合收获机具备240马力澎湃动力，喂入量达每秒12公斤，具有收获效率高、破碎率低、可靠性好、驾驶舒适等特点，在智能化、信息化、自动化程度上达到进口水平，实现了国产联合收获机从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的进一步飞跃。

在整体设计上，该款收获机实现多项“业内第一”：在240马力收获机领域首次应用电液换挡技术，提升了整体传动效率和驾驶的舒适性和安全性；首次应用割台液压仿形控制技术，使得设备在收获时可以更加贴合地面，降低粮损；首次应用拨禾轮液压无级调速技术，搭载转速实时监控功能，适应性更强，可进一步降低拨禾轮转速不匹配造成的粮损；配备卸粮筒吞吐量为同级别收获机最大，最大卸粮速度达85升每秒，有效减少卸粮频次，提高作业效率。

“我们通过多项先进技术的集中落地应用，推动8568机收粮损率远小于国家标准，进一步实现了藏粮于技。”国家农机装备创新中心研发负责人马建介绍。

除了搭载多项可有效降低粮损的先进应用，聚焦无人驾驶领域，8568多功能联合收获机还结合北斗卫星技术，可实现农机自动沿规划线路作业的精准作业。

相对于普通农机而言，收获机无人驾驶系统更为复杂，为此国家农机装备创新中心聚焦无人驾驶、遥控驾驶切换功能、收获机主离合控制等领域，展开多项针对性设计。在收获机无人驾驶运行时，用户可通过App端的信息化平台对整个作业过程进行监控，收获机上配备的智能控制系统可对数据进行实时采集和分析，通过农机管理、作业数据记录、作业轨迹查看实现作业数据的信息化管理，确保机器状态实时掌握，作业全程无忧。

目前，8568多功能联合收获机已在东北等地区进行小批量应用，预计整体将于今年夏收期间正式上市。

下一步，国家农机装备创新中心将围绕“攻核心、补短板、强智能、延服务、建体系”方向，继续推进我国农机领域应用的前瞻性探索开发及新能源无人驾驶拖拉机研制，为加速打造国家农机领域先进制造业高地贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张雨彤 张若含 文/图)