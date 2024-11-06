乘坐飞机出行请注意 国内航线燃油附加费上涨

春节假期已结束，外出的洛阳人，你们的回程机票买好了吗？

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洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，自2月5日起，国内航线的旅客运输燃油附加费开始上调。相比调整前的征收标准，每个航段上调20元或10元，这是今年以来国内航线燃油附加费首次调整。

具体来说，800公里以上的航线，燃油附加费由原来的20元调整为40元；800公里及以下的航线，燃油附加费由原来的10元调整为20元。800公里以上航线，一般是指航班空中飞行时间超过1.5个小时的航线，例如洛阳飞上海、广州等航线里程都超过800公里，燃油附加费按40元标准征收。

燃油附加费价格按照出票时间计算，即便出行时间在2月5日之后，但只要是2月5日零点之前出票，仍按照调整前的标准收取。

据了解，燃油附加费是航空公司为应对航油价格波动而额外收取的费用。航空燃料与平常汽车使用的汽油柴油不同，生产和运输成本都很高。由于燃油成本在民航直接运行成本中约占1/3左右，因此国际原油价格上升和下降，对航空公司的运行成本会带来很大的影响，所以航空公司会在规定范围内收取一定的燃油附加费。

根据相关规定，婴儿免收国内航线旅客运输燃油附加费，对于包括无成人陪伴儿童在内的儿童旅客、革命伤残军人和因公致残的人民警察旅客，国内航线旅客运输燃油附加实行减半收取。

此外，由于春节假期结束，机票本身的裸票价格已开始降低热度、有所下降，不少航线即使加上机场建设费和燃油附加费，依然很便宜。在飞猪平台上，2月7日上海-三亚，2月8日杭州-贵阳，2月9日深圳-昆明等航线，最便宜的机票价格均不足200元(不含税费)；携程数据显示，机票价格在正月初十(2月7日)以后逐渐回归日常水平，重庆、昆明、哈尔滨、三亚、海口等目的地，票价降幅明显。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）