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开工首日，洛阳新增经营主体396户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.05 18:57
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　　今天是节后上班第一天。洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，2月5日，洛阳新增经营主体(含新设立、变更登记)共计396户。

　　9时许，在位于洛阳市民之家3楼的洛阳市市场监管局服务窗口，洛阳宏巳祥建筑工程有限公司相关负责人前来申请办理营业执照。这也是蛇年春节假期过后，洛阳受理的首个新设经营主体审批业务。

　　“现场就有工作人员手把手教我操作步骤，程序也很简单，为洛阳的专业高效服务点赞！”该公司相关负责人说。

　　企业开办不花一分钱，营业执照“立等可取”，企业可免费刻制公章——在洛阳，企业开办“只跑一次”“一次办好”率超99%以上，干事创业氛围愈发浓厚。2024年，洛阳新设经营主体11.3万户，总量突破74.2万户，鼓励、支持和引导个体经济健康发展；探索建立“政府引导、主体自愿、先育后转”的“个转企”培育机制，完成“个转企”1100户，企业个体比达44.33%，位列全省第二，有效激发了市场活力和动能。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，今年将以深化改革开放为动力，持续优化发展环境，推进企业开办“一网办”“一窗办”“一次办”便利化改革，加快推进“智能审批”，扩大经营主体电子营业执照综合应用范围，推动经营主体住所(经营场所)标准化登记，大力推进企业开办智能化建设，实现企业登记“秒批秒办”，全面提升企业开办服务效率，力争全年新设经营主体10万户、“个转企”1000户，为企业营造更加宽松的发展环境，促进各类经营主体公平竞争、蓬勃发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 韩旭 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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