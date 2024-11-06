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彰显神都底蕴！千余名高手比武迎新春
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.05 17:16
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　　“宝剑刺咽喉”“肩膀碎木棍”“凌空旋风踢”……3日至4日，洛阳市全民健身大拜年系列活动“武术展演”在中州万达广场火爆上演。身手不凡的“练家子”们登场亮相，为观众奉上精彩绝活，现场掌声经久不息。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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