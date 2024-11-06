2025年重渡沟风景区最新招聘公告！期待您的加入

重渡沟风景区位于河南省洛阳市西南118公里的栾川县境内，距鸡冠洞、龙峪湾、老君山风景区50公里，距九龙山温泉度假区18公里。

重渡沟风景区位于河南省洛阳市西南118公里的栾川县境内，距鸡冠洞、龙峪湾、老君山风景区50公里，距九龙山温泉度假区18公里。 重渡沟风景区简介 重渡沟风景区位于河南省洛阳市西南118公里的栾川县境内，距鸡冠洞、龙峪湾、老君山风景区50公里，距九龙山温泉度假区18公里。有金鸡河、滴翠河、农耕文化村等景区组成。集休闲、度假、观光、娱乐、购物为一体，拥有大小景点200余个，瀑布百余条，翠竹万余亩，游览面积60平方公里。景区内泉水喷涌飞瀑成群；竹林藏幽遮天蔽日；木轮转闲如烟如梦；小吃水巷碧波穿带；农家宾馆恬淡适意；漂流戏水有惊无险；量贩超市山珍荟萃；农耕民俗返朴百年…… 招聘岗位 1 视频拍摄与剪辑1名 薪资待遇 8000元/月+生活补助100元/月+工龄补助+公司各种福利。 岗位要求 长期在景区工作，不限男女，有丰富的工作经验，负责景区各类视频的拍摄与剪辑，能够熟练运用各类视频剪辑工具，大专以上学历，不限专业。 2 主播1名 薪资福利 6000元/月+生活补助100元/月+工龄补助+公司各种福利。 岗位要求 长期在景区工作，负责景区抖音、短视频账号的直播运营，形象好气质佳，有丰富的直播经验，大专以上学历，不限专业。 3 水电工1名 薪资福利 面议 岗位要求 负责景区内日常水电维修工作，有工作经验者优先；水电工有5年以上及电工证的优先录用。 4 艺术特长生10名 薪资福利 面议 岗位要求 在音乐、舞蹈、篮球、绘画等艺术方面有一技之长人员，形象好气质佳，有较强的团队意识。有工作经验者优先录用。 5 导游讲解员3名 薪资福利 基本工资2700元/月+生活补助100元/月+带团补助+学历补助+工龄补助+公司各种福利，月工资平均在3000元以上。 岗位要求 具有讲解员的基本职业素养，学习能力强，负责景区景点和马海明先进事迹展览馆的讲解工作。 6 政务讲解员2名 薪资福利 3000元/月+带团补助+生活补助100元/月+学历补助+工龄补助+各类节假日福利。 岗位要求 具有大专以上学历，能熟练使用各类电子设备，普通话标准，形象好气质佳，年龄在30岁以内(条件优越者可适当放宽)，负责景区景点和马海明先进事迹展览馆的政务讲解接待工作。 7 管理员(18名)：竹香水街、农耕村管理员2名，安全管理员8名，市场、家庭宾馆管理员4名，检票员4名 薪资福利 基本工资2700元/月+生活补助100元/月+学历补助+工龄补助+公司各种福利。 岗位要求 35岁以下(条件优越者可适当放宽)，高中以上学历，身体健康，有较强的团队意识。 8 环卫工10人 薪资福利 工资1650元-2050元+公司各种福利。 岗位要求 65岁以下，身体健康无疾病。 加入我们 ● 报名电话 0379一66685996 /15036739234 ● 招聘时间 2025年2月16日(正月十九)上午9:30，如有变动以临时通知为准 ● 工作待遇 以上所有岗位试用期满后，签订劳动合同，办理社保，员工食宿条件优越，双标间，24小时热水，职工餐厅统一就餐。