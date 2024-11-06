玄蛇，古文献中描述的一种巨蛇，常与神秘和力量联系在一起。在先秦时期，玄色指的是青色或者蓝绿色调的颜色，这种颜色在当时被认为具有神秘的性质，常用于代表天地之间的某种力量。夏部族的图腾是玄蛇，夏都二里头遗址出土的绿松石龙形器真正的名字是绿松石玄蛇。

现藏于中国考古博物馆的绿松石龙形器(资料图片)

玄蛇，古文献中描述的一种巨蛇，常与神秘和力量联系在一起。在先秦时期，玄色指的是青色或者蓝绿色调的颜色，这种颜色在当时被认为具有神秘的性质，常用于代表天地之间的某种力量。夏部族的图腾是玄蛇，夏都二里头遗址出土的绿松石龙形器真正的名字是绿松石玄蛇。

壹 鲧娶修己而生禹

禹，作为夏王朝的建立者，他的父亲是鲧，字玄冥。屈原在《天问》中曾发问：“伯禹腹鲧，夫何以变化？阻穷西征，岩何越焉？化为黄能，巫何活焉？”这里所说的“黄能”，通常被认为是鲧变化后的形态。在古代文献中，“能”字指代灵龟，由此可见，鲧部族的图腾是灵龟。

据《连山易》记载：“鲧封于崇。”《国语》等文献也将其称为“崇伯鲧”。嵩山，古称崇山，它横跨嵩县、伊川、汝阳、登封等多个地区。清朝俞樾在《俞楼杂纂》中写道：“崇国在河南嵩县。”徐中舒在《西周史论述》中也指出：“崇在秦、晋之间，即今河南嵩县以西之地，崇以筑有高城著称。”

《大戴礼?帝系》记载：“鲧娶有莘氏之女。”鲧的妻子是有莘氏的女儿，名为修己，也就是“修蛇”，这表明有莘氏的图腾是修蛇。有莘氏是一个以养蚕和农耕而闻名的部落。据《吕氏春秋》记载，有莘氏生活在伊水之滨，境内有空桑涧，而空桑涧就在如今的嵩县，与崇国相邻。

《帝王世纪》记载：“修己见流星贯昴，梦接意感，又吞神珠薏苡，胸坼而生禹。”这表明大禹实际上出生于有莘氏家族。《说文解字》中说：“禹，虫也。从禸，象形。”这里的虫指的是虺虫，即长蛇，直至今日，中原地区仍将蛇称作长虫。从禸，即从九，在《遂公盨》《禹鼎》《秦公簋》中，禹字均为从虫、从九的象形字。正如屈原在《招魂》中所写：“雄虺九首。”王逸注释道：“言复有雄虺，一身九头。”

《国语·周语》记载，伯禹治水，“疏川导滞”，“合通四海”，“皇天嘉之，祚以天下，赐姓曰‘姒’、氏曰‘有夏’”。这说明大禹姓姒，其部族被称为有夏氏。《史记·夏本纪》也记载：“禹为姒姓，其后分封，用国为姓。”晚清刘师培在《姒姓释》中指出：“‘姒’就是‘蛇’。”周人常常娶姒姓女子为妻，比如后稷娶有姒、文王娶太姒、幽王娶褒姒。而姒姓正是夏人之后。《诗经·小雅·我行其野》中写道：“吉梦维何？维熊维罴，维虺维蛇。大人占之：维熊维罴，男子之祥；维虺维蛇，女子之祥。”梦熊生子的祥瑞，源于周人对熊图腾的信仰，而梦蛇生女的祥瑞，则正是源于夏人对蛇图腾的信仰。

贰 禹娶阙于涂山而生启

尧成为酋邦联盟王国首领时，洪涝灾害肆虐，鲧受命治水，却以失败告终，最终被杀。鲧虽身死，但洪水并未平息。舜杀鲧树立了权威，帝尧去世后，舜继承王位，四岳举荐禹继续治水。《史记·夏本纪》记载：“禹乃遂与益、后稷奉帝命，命诸侯百姓兴人徒以傅土，行山表木，定高山大川。禹伤先人父鲧功之不成受诛，乃劳身焦思，居外十三年，过家门不敢入。”

《史记·夏本纪》中还记述了大禹的自述：“予娶涂山，辛壬癸甲，生启予不子，以故能成水土功。”《集解》引用孔安国的话说：“涂山，国名。辛日娶妻，至于甲四日，复往治水。”涂山氏之女名为女娇，大禹在新婚第四天便告别妻子，奔赴治水前线。女娇的父亲涂山朴，是涂山国的首领，他不仅参与了鲧领导的治水工作，也是大禹治水的坚定支持者。

那么涂山究竟在何处呢？《左传·昭公四年》记载：“四岳、三涂、阳城、大室、荆山、中南，九州之险也。”杜预注释“三涂”时说：“在河南陆浑县南。”陆浑县位于现今的嵩县、伊川、宜阳东部一带。涂山，也就是三涂山，是九皋山的主峰。

关于启(开)的出生，有一个古老的传说。启母阙，又名开母阙，位于太室山南麓万岁峰下，是启母庙前的神道阙，东汉延光二年(公元123年)由颍川太守朱宠所建。启母阙北有一块开裂的巨石，被称为启母石。清代马骕在《绎史》卷十二中引用《随巢子》的记载：“禹娶涂山女，治鸿水，通轘辕关，化为熊。涂山氏见之，惭而去，至嵩高山下化为石。禹曰：‘归我子！’石破北方而生启。”由于启母石神话的流传，汉代在石旁修建了启母庙。

在《山海经》中，启的形象与龙蛇紧密相连。《海外西经》记载：“西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后开。开上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二千仞，开焉得始歌《九招》。”意思是，在西南海之外、赤水的南边、流沙的西边，有一个人以两条青蛇作为耳饰，骑着两条龙出行，这个人就是夏后启。夏后启3次前往天庭，将天上的乐曲《九辩》和《九歌》带到人间。在这高达二千仞的天穆野之上，启才得以开始吟唱《九招》。

大禹治水成功后，在涂山大会诸侯，万国来朝，夏王朝就此建立。大禹是夏朝的开国君主，而夏后启则是夏王朝的第二个君主。

叁 漫步夏都觅玄蛇

《史记·乐书》记载：“大饗之礼，尚玄酒而俎腥鱼。”这里的玄酒并非黑色的酒，而是绿色的酒。在先秦时期，玄色指的是青色或者蓝绿色调。夏人崇尚玄色，他们的器物、服饰多以玄色为基调，呈现出青、绿两种相近的颜色。

二里头遗址作为夏代的都城遗址，出土了大量的青铜器和绿松石器物。青铜器涵盖工具、兵器、礼器、乐器和装饰品等；绿松石器物则包括绿松石龙形器、绿松石兽面铜牌饰、绿松石项链等。因此，二里头遗址的文物瑰宝构成了一个青、绿交织的世界，也就是玄色世界。

绿松石龙形器由2000余片绿松石组成，这些绿松石原本应粘嵌在某种有机物上。这件器物巨头蜷尾，身体曲伏有致，色彩绚丽夺目。其首呈扁圆形，长着梭形眼，眼珠是圆饼形白玉，鼻梁由3节半圆形的青、白玉柱组成，蒜头状鼻端由绿松石雕成。身长64.5厘米，中部最宽处4厘米，身上有绿松石片组成的菱形鳞纹，尾巴向内蜷曲，形象十分生动。这件绿松石器物用工之巨、体量之大、制作之精巧、使用绿松石片之多，在目前所见的中国早期龙蛇形象文物中独一无二，堪称超级国宝。

这件绿松石龙形器真正的名字是绿松石玄蛇。夏启的形象是珥两青蛇，即用两条青蛇做耳饰，实际上是用绿松石制成的蛇形耳饰。二里头文化时期，以绿松石珠为耳饰颇为流行，其珠饰在甲骨文中被称为“良”，在金文中被称为“琅”，系挂绿松石珠的丝绳在甲骨文中被称为“纟(ěr)”。二里头遗址存在“官营”绿松石作坊，专门制造绿松石耳饰和其他种类繁多的绿松石制品。使用绿松石制品作为耳饰，早在新石器时代就已出现，在二里头文化时期达到了巅峰。绿松石蛇形耳饰在二里头遗址中多有发现，以前被称为绿松石管，它真正的名字是绿松石玄蛇耳饰。

此外，在二里头遗址出土的一件陶鬲残片表面，雕刻有“一首双身”的蛇形龙纹；还有一件陶器残片上刻画着“一身双头”的蛇形龙纹。在一座灰坑中出土的两件透底器陶器，一件器表布满菱形纹和弦纹，并攀附有3条蛇；另一件器表经过磨光处理，其上攀附有6条蛇。还有一件陶盆口沿内侧浮雕着一条长蛇，昂首勾尾，身上有鳞纹，上方阴刻一周鱼纹。

玄蛇起舞神州地，华夏腾飞大有年。乙巳之年，玄蛇归来。愿我神州大地，山河锦绣，国泰民安！（郑贞富）