未来一周洛阳天气虽晴好 但有风来扰

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，受多股冷空气扩散影响，周前期大风日数较多。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，受多股冷空气扩散影响，周前期大风日数较多。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，受多股冷空气扩散影响，周前期大风日数较多。
具体天气预报
今天夜里：晴天，西北风4～5级。
5日(周三)：晴天到多云，西北风4～5级，阵风6～7级，气温-2 ℃～5℃。
6日(周四)：多云间晴天，西北风4级左右，阵风6级，气温-2℃～7℃。
7日(周五)：晴天间多云，偏北风4级左右，阵风6～7级，气温-4℃～3℃。
8日(周六)：晴天到多云，气温-5℃～4℃。
9日(周日)：多云间晴天，气温-5℃～6℃。
10日(周一)：多云到阴天，气温-4℃～8℃。
11日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～7℃。
温馨提示
正值春运返程的高峰期，未来大风日数较多，车辆行驶稳定性下降，需多注意行车安全。⑥
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