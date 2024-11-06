未来一周洛阳天气虽晴好 但有风来扰

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，受多股冷空气扩散影响，周前期大风日数较多。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，受多股冷空气扩散影响，周前期大风日数较多。 具体天气预报 今天夜里：晴天，西北风4～5级。 5日(周三)：晴天到多云，西北风4～5级，阵风6～7级，气温-2 ℃～5℃。 6日(周四)：多云间晴天，西北风4级左右，阵风6级，气温-2℃～7℃。 7日(周五)：晴天间多云，偏北风4级左右，阵风6～7级，气温-4℃～3℃。 8日(周六)：晴天到多云，气温-5℃～4℃。 9日(周日)：多云间晴天，气温-5℃～6℃。 10日(周一)：多云到阴天，气温-4℃～8℃。 11日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～7℃。 温馨提示 正值春运返程的高峰期，未来大风日数较多，车辆行驶稳定性下降，需多注意行车安全。⑥