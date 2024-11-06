洛阳79家商贸样本企业实现销售额7.8亿元

春节假期，洛阳市消费市场红红火火。洛报融媒记者4日从洛阳市商务局了解到，监测数据显示，春节期间，全市重点监测79家零售和餐饮企业共实现销售额7.8亿元，同比增长16.2%。

春节假期，洛阳市消费市场红红火火。洛报融媒记者4日从洛阳市商务局了解到，监测数据显示，春节期间，全市重点监测79家零售和餐饮企业共实现销售额7.8亿元，同比增长16.2%。

促消费活动精彩纷呈，商贸零售购销活跃

近日，西工区中州万达举行的新春民俗艺术节活动，吸引了不少顾客围观。商场人气高涨，服装店、珠宝首饰店等纷纷推出促销活动，各门店聚集了不少顾客。

数据显示，洛阳市重点监测的63家零售企业实现销售7.7亿元，同比增长16.3%。

新场景、新业态、新模式成为消费市场新增长点。春节假期，洛阳市开展了“穿越盛唐洛阳年”2025迎春消费季活动，围绕美食团圆、网上年货、嗨逛乐购等6个版块，开展促消费活动，全面激发双节消费市场活力。其中，广州市场步行街推出年味文创、家乡小吃、童年回忆、年货大集等活动，利用潮玩市集、小吃摊位及街区空档区域组织非遗文化、洛阳文创、特色美食等业态活动；西工小街围绕“西工转转欢乐新年”惠民消费季主题，推出“幸福欢乐‘送’”、新年祈福、乐队表演、汉服巡游、民俗舞台表演、小街邮局互动打卡、潮玩市集、蛇年邮票首发仪式、二次元国风新年夜活动。