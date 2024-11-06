洛阳市十六届人大常委会2024年代表工作综述

2024年，洛阳市十六届人大常委会紧紧围绕党中央、省委、市委决策部署，拓展深化人大代表工作，支持保障代表依法履职，稳中求进推动新时代代表工作高质量发展。

从“新”出发、向“心”而行，全面加强代表工作能力建设；以“人大代表走洛阳”主题活动为抓手深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职；代表履职培训实现全覆盖……

2024年，洛阳市十六届人大常委会紧紧围绕党中央、省委、市委决策部署，拓展深化人大代表工作，支持保障代表依法履职，稳中求进推动新时代代表工作高质量发展。

履职之基越筑越牢

2024年，洛阳市人大常委会常态化开展“五联系”工作，实现常委会组成人员联系基层代表全覆盖。

探索街道居民议事会议制度，指导26个街道先试先行，成立街道居民议事会议，打造群众议事平台、完善议事机制，推进民主政治建设在基层“生根”。

设立交通规范执法、优质存量做增量、优化营商环境等流动工作站；深化市县乡政务服务中心与代表工作站融合创新，建好用好网上代表家(站)，通过“线上+线下”“站内+站外”“固定+流动”等形式，推行“代表亮码”“有事请扫码”，把群众“问题清单”转变为代表“履职清单”。

创新与“12345热线”建立联动机制，方便人大代表便捷高效反映民生问题，实现沟通回应“零时差”，民意直达“加速度”。

出台《关于民生实事项目人大代表票决制的实施办法》，构建“群众提、代表定、政府办、人大督、公众评”工作格局，推动民生实事落地见效。

截至2024年年底，全市五级人大代表累计进站1.53万人次，线上线下收集人民群众反映问题7465条，办结6154条。