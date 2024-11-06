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春节假期，洛阳文旅市场人气旺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.04 21:05
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　　洛报融媒记者4日从洛阳市文广旅局获悉，今年春节假期，全市文旅市场繁荣有序。

　　据介绍，今年春节假期，洛阳文旅市场主要呈现以下特点。

　　主题活动异彩纷呈。“正月烟花上洛阳”——2025洛阳新春焰火晚会绚丽上演，神都上元灯会花灯璀璨、热闹非凡，燃庭燎、宫廷年夜饭、赠春幡等系列传统春节活动丰富多彩……春节假期，洛阳以“穿越盛唐洛阳年”为主题，营造“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”三大场景，开展“神都上元灯会”“博物馆奇妙夜”“龙门祈福会”等文旅活动，为广大市民和游客打造沉浸感、参与感十足的文旅盛宴。

　　非遗文化大餐丰盛。龙门市集“开年有好市”、魏坡新序“洛阳大集”将传统市集、非遗文化与国风场景相结合，打造文旅消费新场景；洛阳市图书馆举办非遗体验等系列活动，邀请市民、游客“图书馆里过大年”；大河荟开展“幻境游园荟”主题活动，推出奇幻巡游演艺、非遗互动体验等活动；不少县区以年味、民俗、非遗等为主题，通过民俗庙会、非遗展演等活动呈现情景式、互动式潮味新春民俗活动，营造浓浓新春氛围……今年是首个“非遗版”春节，洛阳为市民和游客奉上了丰盛的非遗文化大餐。

　　暖心举措服务游客。推出乐演洛阳、乐购洛阳、乐宿洛阳、乐游洛阳、乐食洛阳等优惠措施；洛阳博物馆等主要文博场馆延长开放时间，提供免费讲解服务；热门景区周边增设临时停车场……洛阳推出一系列暖心举措，保证游客舒心畅玩。

　　惠民政策吸引游客。洛阳与焦作、安阳、济源以及山东聊城、山西晋城联动推出景区门票互免优惠政策，推进资源共享、游客互送，吸引不少游客来洛旅游，进一步拉动假日文旅消费增长。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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