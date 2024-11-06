春节假期，洛阳文博场馆累计接待游客超100万人次

洛报融媒记者4日从洛阳市文物局获悉，今年春节假期期间，洛阳文博场馆累计接待游客102万人次，与去年同期基本持平，有效彰显“博物馆之都”文化吸引力。

洛报融媒记者4日从洛阳市文物局获悉，今年春节假期期间，洛阳文博场馆累计接待游客102万人次，与去年同期基本持平，有效彰显“博物馆之都”文化吸引力。

头部场馆领跑，特色场馆崛起。从接待量看，传统大馆与特色场馆并驾齐驱：洛阳博物馆(含周王城天子驾六博物馆)以12.4万人次领跑；洛阳三彩艺术博物馆以12.3万人次紧随其后，成为非遗文化展示的黑马；应天门遗址博物馆(11.3万人次)、古墓博物馆(8.0万人次)、隋唐大运河文化博物馆(7.8万人次)凭借沉浸式展陈稳居第一梯队。值得注意的是，二里头夏都遗址博物馆虽接待量7.2万人次，但其夜游项目带动游客日均停留时长增加1.8小时，消费转化率位列前茅。

年轻群体成主力，40岁以下游客占比超60%。数据显示，今年春节假期期间，全市文博场馆接待40岁以下游客占比超60%。其中，二里头夏都遗址博物馆以77.59%的年轻游客比例位居榜首，洛阳博物馆、古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆的年轻游客占比分别为71.28%、68.13%和64.47%。

省外游客占比超六成，洛阳文化辐射全国。数据显示，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆等热门博物馆省外游客占比均超48%，其中洛阳博物馆以85.94%的省外游客比例成为洛阳文博游“第一目的地”。相较之下，本市及省内游客则更青睐二里头夏都遗址博物馆和隋唐大运河文化博物馆，体现了本地与周边客群对差异化文化体验的需求。

女性游客占比超55%，文化消费“她经济”崛起。春节假期，洛阳文博场馆女性游客占比普遍超过55%，其中二里头夏都遗址博物馆以62.91%的女性游客比例居首，凸显文旅消费的“她经济”潜力。洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、古墓博物馆的女性游客占比也分别达到56.38%、56.22%和54.91%。

沉浸式夜游引流显著，亲子互动项目受追捧。春节期间，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆推出的“一夜探古今·洛博之夜”“何不秉烛游”夜间剧本游活动场场爆满、广受好评，其内容覆盖馆内各大展厅，有效满足了游客“深度游”需求。此外，各大文博场馆推出内容丰富的亲子互动项目，带领大家沉浸式体验传统文化魅力，日均接待家庭游客量保持较高水平。

洛阳市文物局负责人表示，今年春节假期，“文博热”依然在持续，为应对游客多样化、精细化的参观需求，全市各大文博场馆纷纷推出延时闭馆，AI、AR等多元化讲解服务，进一步提升游客参观体验。下一步，将推出更多接地气、聚人气和充满趣味性、参与性的活动，进一步释放文旅消费潜力，更好满足游客的多样化、个性化、品质化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦）