春节假期，洛阳地铁客流量超233万人次

春节假期，乘坐地铁走亲戚、逛游园、看灯展，成为不少市民游客的选择。

春节假期，乘坐地铁走亲戚、逛游园、看灯展，成为不少市民游客的选择。4日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，截止到2月4日(正月初七)14时，春节假期洛阳地铁线网总客运量为233.02万人次(1号线145.92万人次、2号线87.10万人次)，列车正点率100%。进站客流排名前五的车站分别为洛邑古城站、应天门站、周王城广场站、解放路站、丽景门站。

统计显示，1月28日(除夕)至2月2日(正月初五)洛阳地铁客运强度累计4次跻身全国前三，其中1月29日、2月1日和2日(正月初一、初四、初五)均位居全国第二。春节假期，单日最高客运量为2月2日(正月初五)41.02万人次，当日客运强度为0.97每公里万人次，位居全国第二。

春节假期，洛阳地铁站熙熙攘攘的客流持续不断，乘客们在工作人员指引下有序进站乘车。洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，该集团节日期间持续优化运力安排，完善服务设施，除延长运营时间1小时、缩短行车间隔等，还通过灵活加开备用车、增加上线列车数量等措施缓解高峰期客流压力。1月29日(正月初一)，新春焰火晚会在定鼎门宁人坊璀璨举行，该集团启动大客流专项应急预案及响应，统筹调配铁马、大喇叭和“小蜜蜂”等物资至隋唐园站、文博园站，增配党员先锋队队员及志愿者100余名，加开列车20列次，保障客运组织井然有序。

春节假期，洛阳地铁全线34个车站均设置有爱心服务台、绿色通道、母婴室等，为乘客提供热水、咨询、引导、帮扶等服务。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪)