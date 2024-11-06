春节假期，洛阳铁路、公路发送旅客近53万人次

首个“非遗版”春节，客流激增。4日，洛阳铁路部门、洛阳北郊机场、洛阳公路部门和高速交警部门公布了春节假期旅客发送量。

首个“非遗版”春节，客流激增。4日，洛阳铁路部门、洛阳北郊机场、洛阳公路部门和高速交警部门公布了春节假期旅客发送量。

铁路

春节假期，洛阳站预计发送旅客14.83余万人次，洛阳龙门站预计发送旅客21.59余万人次。

为缓解春节后客流压力，便于旅客顺利返程，4日至7日，洛阳龙门站增开G7990次(灵宝西-郑州东，洛阳龙门1:56/1:58)、G7994次(三门峡南-新乡东，洛阳龙门5:10/5:13)旅客列车。

洛阳龙门站还积极提升进站通道能力，将进站口的安检模块整体后移3米，扩大验证入口空间，减少旅客站外候车排队，有效提升了旅客进站的速度。同时也解决了自助验证闸机反光，人脸识别通过率较低的问题。

民航

1月28日至2月3日，洛阳北郊机场完成旅客吞吐量2.11余万人次。洛阳北郊机场提醒，老人、无人陪伴儿童、轮椅旅客等特殊旅客，可到机场服务台咨询帮助。首次乘机旅客，机场将安排专人指引办理值机、行李托运等手续。