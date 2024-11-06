春节假期，洛阳新春灯会迎客45万余人次

海市蜃楼般的“琉璃宫阙”，流光溢彩；会眨眼的“祈福女神”，优雅大气；彰显文物魅力的“瑰宝长廊”灯组，意味悠长……今年春节，您去王城公园、隋唐城遗址植物园赏灯打卡了吗？

海市蜃楼般的“琉璃宫阙”，流光溢彩；会眨眼的“祈福女神”，优雅大气；彰显文物魅力的“瑰宝长廊”灯组，意味悠长……今年春节，您去王城公园、隋唐城遗址植物园赏灯打卡了吗？

4日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，春节假期，2025年洛阳新春灯会共接待游客45万余人次。作为神都上元灯会的一部分，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会打造了一场璀璨的花灯盛宴，多彩互动为市民及游客带来了沉浸式的游园体验。

灯会美出新高度

“今年的灯会真是美出了新高度！” “非常值得一看！”

迎新春、赏花灯，是中国的传统习俗。今年春节假期，王城公园、隋唐城遗址植物园内游人如织，男女老少、阖家出游，逛庙会、赏花灯、话团圆，成为许多人的年味记忆。看美景、拍美照、发朋友圈，在社交平台上，两园的灯会颜值收获频频赞美。

王城公园的“琉璃宫阙”成为热门打卡灯组，夜色中，以冷色调光源为主打造的“琉璃宫阙”流光溢彩，宛如天上人间；“河图洛书”“戏曲白蛇传——桥会”等灯组为花灯赋予了文化主题，赏灯也可以有颜值、有内涵。