厉害了！洛阳“花甲芭蕾团”三登央视

这个春节，对于洛阳市老干部大学“花甲芭蕾团”学员于英等人来说具有特殊意义，她和伙伴再登央视，宣传家乡洛阳。

这个春节，对于洛阳市老干部大学“花甲芭蕾团”学员于英等人来说具有特殊意义，她和伙伴再登央视，宣传家乡洛阳。

大年初一晚上，央视新闻频道《共同关注》栏目对洛阳市老干部大学“花甲芭蕾团”再次进行报道。于英、宋艳等8名“花甲芭蕾团”学员在龙门市集上绽放光彩。尽管她们这次跳舞没有穿芭蕾舞服和鞋子，而是穿着平常的羽绒服，但舞姿依然优雅。大家跳完芭蕾舞，又跳了一段《过年了》，手持红灯笼、红手绢，向观众朋友们拜年。

之前，经央视、《洛阳晚报》等媒体报道，洛阳市老干部大学“花甲芭蕾团”名气越来越大，团队学员收到不少演出邀请，大家忙得不可开交。“再次收到央视的邀请，我们都很高兴。”于英说，参与此次节目录制的一共有9人，除了指导老师吕亚娜，还有学员董亚萍、赵伟、宋汇艳、姚萍、宋艳、王丽杰、尹媛媛。

于英说，她们提前一周左右接到的通知，得知此次录制的是春节期间的节目，大家都高度重视，分组进行排练，并将新排练的芭蕾舞定为《春节序曲》。“节目录制前，我们与央视工作人员踩点，最终选在了龙门市集。”于英说。

宋艳告诉记者，节目录制是在腊月二十八和除夕当天，后面那段拜年的舞蹈是大家现编现学的，效果很好。“这是我们第三次被央视报道，大家都很开心。”她说。

于英坦言，她们没想到能够多次登上央视。“我们不仅通过舞蹈锻炼了身体，还向全国介绍了洛阳，为宣传家乡尽了绵薄之力，我们感到荣幸与自豪。”于英说。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）