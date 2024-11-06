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大S徐熙媛骤然离世！流感何以致命？洛阳专家紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.04 10:31
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　　3日，据中国新闻网消息，中国台湾女演员、歌手、主持人徐熙媛(大S)因流感并发肺炎去世，年仅48岁。

　　为何流感会致命？洛阳市中心医院呼吸与危重症医学科主任张娜莉介绍，总体而言，流感并发肺炎的概率并不高，但在流感流行季节，由于感染基数较大，的确有一部分患者会发展为重症，危及生命，尤其是老年人、儿童、免疫低下人群、有基础疾病的人群、孕妇和围产期女性、肥胖人群等高危人群，在罹患流感后出现重症的风险较高，需要格外注意。

　　流感与普通感冒的区别是什么？

　　流行性感冒，简称“流感”，是由流感病毒感染引起的一种传染性强、传播速度快的急性呼吸道传染病。流感病毒分为甲、乙、丙、丁四型，其中季节性流感主要由甲型和乙型流感病毒所引起。

　　普通感冒与流感感染的病原体不同。普通感冒一般由鼻病毒、腺病毒等多种病原体导致，传染性弱，发病没有明显的季节特征，症状表现为鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽等，一般不发热或仅有低热，全身症状比较轻，5-7天即可自愈，较少有并发症出现。

　　而流感的症状相对要重，主要以发热、头痛、肌痛和全身不适起病，体温可达39-40℃，可有畏寒、寒战，多伴全身肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状，常有咽喉痛、干咳等。

　　什么情况下应及时就医？

　　张娜莉介绍，肺炎是流感最常见的并发症。此外，感染流感还容易引起中耳炎、心肌炎、脑膜炎等其他严重并发症。因此，当出现高热持续不退、呼吸困难等症状时应高度注意，尽早到医院进行相关检查，确诊流感后尽早服用抗流感药物可以有效缩短病程，避免发展成重症。

　　出现以下情况之一，请立即送医：

　　流感流行期间，发热超过三天；

　　出现体温40℃以上高热且持续不退；

　　出现呼吸困难、意识障碍、严重呕吐和腹泻、持续胸痛等任一症状；

　　自行口服抗病毒药物治疗无效。

　　张娜莉提醒，高危人群(老年人、儿童、孕妇、有基础疾病及免疫力低下的人群)需特别重视。

　　流感流行季节，有哪些注意事项？

　　当前正处于流感流行季节。张娜莉介绍，流感流行一般与季节、天气有关，一般会持续至每年的3、4月份。

　　“感染流感后，一定要注意休息，不能进行高负荷运动或外出旅行，减少体力消耗。”张娜莉提醒，一来外出旅行期间不便就医，二来长途奔波会降低人体免疫力从而加速病情进展，不利于疾病的康复。

　　在流感流行季节，市民居家时要定期开窗通风，对门把手、扶手等重点部位定期清洁与消毒。

　　流感流行季节注意佩戴口罩，尽量避免去人群聚集场所，避免接触有呼吸道症状的人员。“充足的睡眠是提高自身免疫力的有效方法之一，同时女性也要注意不要过度减肥，较低的体重指数可能导致免疫力下降。”张娜莉提醒。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 高鸽）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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