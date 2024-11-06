迎来返程高峰！交警部门发布返程攻略

2月4日是春节假期的最后一天，各地将迎来返程高峰。河南省公安厅交通管理总队梳理出一份返程攻略。

2月4日是春节假期的最后一天，各地将迎来返程高峰。河南省公安厅交通管理总队梳理出一份返程攻略。 2月4日是春节假期的最后一天，各地将迎来返程高峰。河南省公安厅交通管理总队梳理出一份返程攻略。 涉及洛阳的高速公路通行情况： 预计2月4日上午9时至11时、16时至18时出现流量最高峰。连霍高速开封至洛阳段、郑栾高速新郑段车流量较大，易出现缓行排队。 洛阳城市区道路通行情况： 预计14时至20时，洛阳环城高速各站口会出现返程下站高峰，其中洛卢高速周山站、连霍高速洛阳站、二广高速滬河站、二广高速关林站等站口易出现车辆缓行。洛阳龙门站、洛阳汽车站、北郊机场等交通枢纽周边道路将出现较大车流，王城大道快速路、南昌路、九都路及南昌路高架、古城快速路匝道出口易出现排队缓行现象。 交警部门提醒，返程前要做好车辆自检，确保车辆转向、制动、轮胎、灯光等关键部件安全状况良好，并随车携带警告标志牌、千斤顶、螺丝套筒等工具，以备不时之需。要提前规划好出行线路，了解沿途出行路况信息和天气情况，了解安全行车指南，储备必要安全知识；规范使用安全带。要文明驾驶，保持平和心态，高速公路发生交通事故后，一定要牢记“车靠边、人撤离、即报警”，有效防范二次事故。非紧急情况下严禁占用应急车道。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）