国潮上新！来河南洛阳体验新春打卡“新姿势”

这个春节，非遗作为热门特色成了多地新春活动的亮点。在河南洛阳龙门古街举行的龙门市集活动上，剪纸、拓印、糖画等非遗技艺展示为节日带来了浓浓年味儿，让游客在欢欢喜喜中过了一个文化年。
这个春节，非遗作为热门特色成了多地新春活动的亮点。在河南洛阳龙门古街举行的龙门市集活动上，剪纸、拓印、糖画等非遗技艺展示为节日带来了浓浓年味儿，让游客在欢欢喜喜中过了一个文化年。
这个春节，非遗作为热门特色成了多地新春活动的亮点。在河南洛阳龙门古街举行的龙门市集活动上，剪纸、拓印、糖画等非遗技艺展示为节日带来了浓浓年味儿，让游客在欢欢喜喜中过了一个文化年。
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监制|黄剑
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拍摄|段清臣
编辑|赵天毅
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