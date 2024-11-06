宁德时代洛阳基地：开足马力忙生产

开足马力忙生产、忙订单、拓产能……3日，位于洛阳市伊滨区的宁德时代洛阳基地火力全开，新春氛围分外喜庆，赶工热情丝毫未减，加速推动新春开门红。

开足马力忙生产、忙订单、拓产能……3日，位于洛阳市伊滨区的宁德时代洛阳基地火力全开，新春氛围分外喜庆，赶工热情丝毫未减，加速推动新春开门红。

由于市场需求旺盛，今年春节期间，宁德时代洛阳基地多条生产线实现满负荷运行。据统计，为确保订单及时交付，该企业在节日期间，共组织近3000名工人及全体管理人员满勤上岗。这也是企业模派车间生产经理朱江红在洛阳度过的第一个春节。

早在2017年就入职宁德时代的朱江红，曾在福建宁德厂区打拼多年，在得知宁德时代洛阳基地成立后，他第一时间申请调回，并于2024年6月作为首批入场员工来到伊滨区。

“我是河南南阳人，来到这边就有回家的感觉，河南烩面还有咱们河南人的口音都让我感觉十分亲切，也更有干劲！”朱江红高兴地说。

在春节期间，朱江红时刻坚守岗位，确保生产安全运行。他所在的模派车间是宁德时代洛阳基地的生产核心部门，这里积极应用了模块化与智能化相结合的生产模式，其中，模块化产线可快速切换不同规格产品的生产，适配多种车型需求，而中央系统则会根据订单优先级、设备状态和物流情况，实时分配生产任务，从而实现“小批量、多批次”的柔性制造。

随着智能设备不停运转，这里每1秒钟即可下线一颗新能源电池电芯，时刻展现着极限制造的魅力。

除了保障已投用的生产线正常运转，还要对新入场的设备进行安装调试。凭着专业技能，朱江红在设备入场后第一时间带领团队抢抓工期、协同作战，为企业一季度一期项目全线投产贡献力量。

在洛阳奋斗不影响和家人团聚。“今年春节，我把老婆孩子都接到了洛阳，在团圆过年的同时，也让他们感受一下古都洛阳的风景。”朱江红说。今年他有两个“大计划”，一个是持续为宁德时代洛阳基地建设贡献力量，另一个在今年下半年把孩子转到洛阳上学，实现工作家庭两不误，持续见证洛阳新能源产业发展的美好明天。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图）