2月4日预约已满！老君山景区发布限流公告

老君山景区2月4日(正月初七)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。
老君山景区2月4日(正月初七)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。
刚刚，老君山景区官微发布限流公告，内容如下：
尊敬的游客朋友：
老君山景区2月4日(正月初七)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！
老君山景区春节假期接待严格按照“限量、预约、错峰”的游览要求，请游客朋友们，提前预约，错峰出行！
老君山文旅集团
二〇二五年二月三日
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