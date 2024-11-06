2月4日预约已满！老君山景区发布限流公告

老君山景区2月4日(正月初七)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。

老君山景区2月4日(正月初七)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。 刚刚，老君山景区官微发布限流公告，内容如下： 尊敬的游客朋友： 老君山景区2月4日(正月初七)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！ 老君山景区春节假期接待严格按照“限量、预约、错峰”的游览要求，请游客朋友们，提前预约，错峰出行！ 老君山文旅集团

二〇二五年二月三日 ⑥