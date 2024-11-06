春节假期返程高峰到来 洛阳交警发布提醒

2025年春节返程高峰已经到来，洛阳交警部门给出交通提示。
2025年春节返程高峰已经到来，洛阳交警部门给出交通提示。
2025年春节返程高峰已经到来，洛阳交警部门给出交通提示。
王城大道快速路、南昌路、九都路，以及南昌、古城快速路匝道出口与地面道路接驳的交通拥堵风险较大建议出行前通过导航地图规划好路线，避开拥堵路段，强烈建议以公共交通方式出行。
洛阳龙门站、洛阳汽车站、洛阳北郊机场等交通枢纽周边道路易出现拥堵，建议提前准备，以防延误。
宁洛高速K695-K705汝阳往伊川方向，宁洛高速彭婆互通至伊阙站之间(双幅)容易拥堵，建议绕行新伊高速通行。
2月3日、4日的14时至20时左右，洛阳环城高速各站口会出现返程下站高峰，尤其是洛卢高速周山站、连霍高速洛阳站、二广高速瀍河站、二广高速关林站等重点站口，易出现车辆缓行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 姜东 文/图）
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