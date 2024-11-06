让传统文化浸润心灵！洛阳民俗博物馆推出春节主题社教活动

春节假期，洛阳民俗博物馆特别推出“祥蛇贺岁 趣享年味”春节主题社教活动，带领游客和市民欢欢喜喜过大年。

春节假期，洛阳民俗博物馆特别推出“祥蛇贺岁 趣享年味”春节主题社教活动，带领游客和市民欢欢喜喜过大年。

活动期间，孩子们在讲解员的带领下，参观了“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展”，精美的蛇题材文物艺术品影像和蛇造型民俗文物、艺术品等，引起了孩子们的兴趣。从伏羲女娲的创世传说，到民间的镇宅神崇拜，蛇的蜿蜒身影交织着神话与现实，成为智慧、繁衍与富贵的象征，凝聚了中华民族对自然和谐、生命循环的深刻理解。

研学教室里，一双双稚嫩的手拿起剪刀和画笔，将彩色的纸张及藏在心底的祝福，巧妙地制作成一个个独一无二的蛇年装饰挂件，用自己的方式为这个春节增添了色彩。他们中，有的一大一小亲子合力，有的由小朋友独立完成挑战，在蛇年的第一天里共享一段充实而有意义的亲子时光。

不少家长为本次活动点赞，大家认为，通过此次社教活动，孩子们创作了自己独一无二的年俗手工作品，增强了动手能力，感受到生肖文化的魅力和浓厚的传统节日气氛。

此外，2月14日前，洛阳民俗博物馆还为游客准备了新春古风游园，游园会以馆内五大主题场馆为依托，巧妙融入福、禄、寿、喜、财的互动游戏，让参与者在趣味体验中深入感受传统民俗文化的魅力。从投壶、射箭到踢毽子，各类古风传统游戏应有尽有，游客们仿佛穿越回古代，沉浸式“逛古城，玩古风游戏” ，如果您感兴趣，可到现场参与。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 韩艳博 杨珂馨 文/图）