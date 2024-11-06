今日迎来立春节气 洛阳天气持续晴好

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，春节假日后期以晴好天气为主，预计本周内洛阳市受多股冷空气扩散影响，大风日数较多。 “盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。”今天(2月3日)22时10分，我们迎来立春节气。 四时轮替以“春”为首，万象更新以“春”为始，春之始即为立春。民俗学者介绍，“一年之计在于春”，立春是二十四节气之首，立春时节，气温趋于上升，日照、降雨开始增多，但这一切对全国大多数地方来说仅仅是春天的前奏，春天的序幕还没有真正地拉开。立春在“五九”最后一天，叫作“春打五九尾”；立春在“六九”第一天，叫作“春打六九头”。今天是“五九”最后一天，属于“春打五九尾”。 谚语说：“五九六九，沿河看柳”。立春时节，天气即将转暖，万物逐渐复苏，春回大地，柳树发芽，春光明媚。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，春节假日后期以晴好天气为主，预计本周内洛阳市受多股冷空气扩散影响，大风日数较多。 具体天气预报如下： 今天(2月3日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-3℃～8℃。 明天(2月4日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-3℃～9℃。 2月5日(周三)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～6℃。 2月6日(周四)：多云间晴天，西北风3级～4级，气温-2℃～7℃。 2月7日(周五)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温-2℃～6℃。 2月8日(周六)：晴天间多云，气温-6℃～5℃。 2月9日(周日)：晴天间多云，气温-6℃～5℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）